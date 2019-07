Rocío Aristimuño trae su técnica de flamenco a Salta

La artista Rocío Aristimuño acercará este fin de semana a Salta la magia del flamenco con un curso diseñado para principiantes y otro para los que ya transitaron los primeros pasos en el camino del amor a la danza y están en un nivel intermedio.

Nacida en Río Negro, estudia baile y canto desde los cuatro años. Como integrante de la banda de Lisandro Aristimuño, su hermano, recorrió escenarios de todo el país y llamó la atención del público masivo desde un rol que transita entre la percusión, los coros y el zapateo.

Se formó en teatro antropológico y danzas étnicas, folclóricas, contemporáneas, clásica y española. Completó su fuerza para expresarse artísticamente con murga, títeres, literatura y expresión corporal.

Además, se especializó en flamenco estilizado, escuela bolera, danza experimental, trabajo social con el arte y sensopercepción.

Adelantó que dará en Salta talleres de formación con una perspectiva completa que incluyen técnica, tablas de estudio, compás, musicalidad, audiopercepción y herramientas para coreografiar.

Desde 2003 lleva adelante la enseñanza de flamenco con metodología propia y viene recorriendo distintas provincias para dar clases.

También forman parte de su propuesta los talleres antropológicos con el flamenco, como una convocatoria para acercar a músicos al baile y trabajar la relación entre lo oriental y occidental, las divisiones rítmicas, las formas de las coplas y la similitud con otras expresiones.

“A los cuatro años, me cuentan que un día, mientras mis padres tenían una reunión de teatro, mi padre, dramaturgo y director de teatro, y mi madre, la primera actriz, bajé con una gran pollera de mi madre, atada con un cinto, puse música, me subí a la mesa de la reunión, y no paré de bailar y bailar, giraba, con mis rulos, ya transpirados. Mis padres no me querían parar porque estaba como en un trance, dicen. Nadie me había enseñado eso, no saben de dónde vino. A partir de ahí, me llevaron a academias de danzas españolas, y empezó mi carrera por varias escuelas de danzas. Creo que ahí empezó todo”, contó en una nota de Ana Villareal, de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.

Los cursos en Salta se dictarán este sábado y domingo en el Centro Alexander, ubicado en Necochea 732. Las clases para nivel principiante serán de 17 a 18.30 y las de nivel intermedio tendrán lugar de 18 a 20.

Por mayor información o inscripciones hay que escribir a abrapaso@gmail.com

