El Chipi Figallo será titular en Los Pumas en el debut contra los All Blacks

Con la base de Jaguares, más la incorporación del salteño Juan Figallo y del tucumano Nicolás Sánchez en el quince inicial y un banco con sorpresas, Mario Ledesma confirmó el equipo de Los Pumas para el choque contra los All Blacks en Vélez por el Rugby Championship.

Con respecto a la final del Super Rugby jugada hace dos semanas hay apenas dos cambios: Figallo y Sánchez, dos de los europeos citados por Ledesma. Los que salen son Santiago Medrano y Joaquín Díaz Bonilla. Por su parte, entre los relevos, sorprende la presencia de Matías Alemanno, quien estuvo afuera de casi toda la temporada de Jaguares por una lesión. También Joaquín Tuculet, quien no estuvo entre los convocados en la fase final del Super Rugby.

Nueva Zelanda también confirmó su equipo para su choque ante Los Pumas. Steve Hansen dispuso una mezcla de experiencia y juventud para este duelo en el que San Cane será el capitán por tercera vez en su carrera y el wing de excelente temporada en Crusaders, Sevu Reece, hará su debut absoluto con la camiseta de negro convirtiéndose en el All Black número 1.182. En el banco también habrá lugar para la sangre joven ya que Atu Moli, Luke Jacobson, Josh Ioane y Braydon Ennor aguardarán por su chance de debut.

El partido contra Nueva Zelanda corresponde a la primera fecha del Rugby Championship y se jugará desde las 15.05 en cancha de Vélez; la fecha se completará con Sudáfrica recibiendo a Australia.

Las formaciones:

Los Pumas: 1- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Agustín Creevy, 3- Juan Figallo, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Pablo Matera (C), 7- Marcos Kremer, 8- Javier Ortega Desio, 9- Tomás Cubelli, 10- Nicolás Sánchez, 11- Ramiro Moyano, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Matías Orlando, 14- Matías Moroni, 15- Emiliano Boffelli.

Suplentes: 16- Julián Montoya, 17- Mayco Vivas, 18- Santiago Medrano, 19- Matías Alemanno, 20- Tomás Lezana, 21- Felipe Ezcurra, 22- Joaquín Díaz Bonilla, 23- Joaquín Tuculet.

Nueva Zelanda: 15 Ben Smith, 14 Sevu Reece, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Ngani Laumape, 11 Jordie Barrett, 10 Beauden Barrett, 9 Aaron Smith, 8 Ardie Savea, 7 Sam Cane (c), 6 Vaea Fifita, 5 Patrick Tuipulotu, 4 Brodie Retallick, 3 Angus Ta’avao, 2 Dane Coles, 1 Ofa Tuungafasi.

Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Atu Moli, 18 Nepo Laulala, 19 Jackson Hemopo, 20 Luke Jacobson, 21 Brad Weber, 22 Josh Ioane, 23 Braydon Ennor