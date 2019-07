Goleada antoniana

Sin sobresaltos, Juventud Antoniana pudo sortear un escollo como Sanidad, a quien goleó por 5 a 0, en el partido válido por la fase inicial, clasificatorio a la Copa Salta, que se iniciará el 14 de agosto próximo, con la participación de 36 equipos, de las diferentes ligas que conforman el territorio salteño.

El partido entre antonianos y enfermeros se disputó en el estadio Gigante del Norte con el control del árbitro Diego Ocampo. Los tantos del vencedor fueron convertidos por Mauro Cachi (2), Pablo González De Pauli (2) y Cristian Chavarría.

De esta manera, Juventud Antoniana clasificó para jugar la próxima instancia del torneo de esta eliminatoria y a donde también ya inscribieron sus nombres los representativos de Gimnasia y Tiro, San Martín, Villa Primavera, San Antonio y Atlético Pellegrini.

Otra vez el santo, dirigido por Adríán Cuadrado mostró su poderío y contundencia ante un adversario que se plantó bien y buscó los medios para hacerse fuerte, pero no lo consiguió. Mauro Cachi, inauguró la cuenta y el mismo jugador se hizo presente otra vez en el marcador para que su equipo pase a ganar por 2 a 0, al final del primer tiempo.

Ya en el período complementario, con los ingresos de Pablo González y Martín Esparza, Juventud se fortaleció más en la ofensiva, Di Pauli, quien reemplazó a Matías Vicedo, en dos ocasiones elevó la cuenta de 4 y para redondear el 5 a 0, Cristian Chavarría, cerró con su anotación.

Entre los 17 afiliados a la Liga Salteña, Atlético Mitre es el único equipo que decidió no participar de la competencia. De esa manera la clasificación se definirá tomando el siguiente modelo: en primera instancia Atlético Peñarol por ser el último campeón ingresará en la tercera etapa.

Cabe recordar que en la primera etapa se realizó un sorteo entre los 15 clubes participantes, quedando libre Libertad

La segunda etapa estará integrada por los siete ganadores de la etapa anterior, más Libertad. Se realizará un nuevo sorteo para determinar los enfrentamientos entre los 8 equipos.

La tercera etapa estará integrada por los 4 ganadores de la etapa anterior. Se realizará un sorteo entre los equipos de la 2ª etapa y uno quedará libre, Peñarol (el campeón del Anual 2018) se sumará a este ronda.

Los ganadores de esos 2 partidos estarán directamente clasificados a la Copa Salta, los perdedores más el equipo libre jugarán la cuarta etapa en un triangular, el perdedor de ese triangular será el que no pueda jugar la Copa Salta 2019.