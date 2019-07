“Explosión en el Ring”, en San Martín

Esta noche, a partir de las 21.30, se realizará el megafestival de boxeo denominado “Explosión en el ring”, con el duelo profesional entre Durval “Bombardero” Palacios (80,100 kg) vs. Germán “La Bomba” Alfaro (79,100 kg).

El duelo imperdible porque promete noche de KO entre los pugilistas que tienen la mano pesada y saldrán a buscar la victoria antes del límite desde el inicio.

El precio de las entradas anticipadas es de $150 las populares y de $300 el ring side. Se pueden adquirir en el Boxing Club (Panana 35 - Caseros al 2500), de 14 a 20 y en el club San Martín se venderán desde las 21.30.

Además, la velada contará con 13 destacadas peleas amateurs. Sofía Méndez vs. Luján Martínez (57 kg), Belén Balderrama vs. Rocío Royano (54 kg) y Mara Fabián vs. Mirta Chachagua (50 kg), serán los tres combates femeninos que ofrece la velada.