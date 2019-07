VIDEO Silvina Luna confesó el lugar más extraño donde tuvo sexo: “Fue en el teleférico de Salta”

En Incorrectas el tópico del que charlaban era el lugar más extraño en el que habían tenido sexo las panelistas. Así, Sofía Zámolo contó que con su marido lo hizo en el baño de un restaurante en Brasil; y Carolina Losada, en un estacionamiento al aire libre. Pero al turno de Silvina Luna, la rosarina sorprendió al contar que el suyo fue en el aire y no precisamente en un avión.

“Yo tengo un lugar que supera al viñedo”, empezó contando la modelo, entre risas, en alusión al video íntimo suyo que se viralizó en 2011. “Fue en el teleférico en Salta. Hace muchos años”, recordó la panelista, que además reconoció que “como a Nora Cárpena, también me gustan los camarines y la adrenalina de que golpeen la puerta”.

Sofía Zámolo fue la primera en contar que para tener sexo “necesita estar cómoda”. Y continuó: “Lo hice en el baño de un restaurante en Brasil, con mi marido, el empresario José Félix Uriburu”. Y detalló: “Estábamos con muchos amigos. Yo me levanté al baño y cuando estaba por salir aparece él. Yo lo agarré y lo metí para adentro”.

Mica Viciconte recordó el encuentro sexual con Fabián Cubero en una playa. “También fue en Brasil, en una escollera, sobre una piedra”. Pero luego aseguró que la experiencia no fue muy satisfactoria: “Era incómodo. Además pasó un barquito y nos vio. Un desastre!”.

Carolina Losada también decidió compartir su experiencia y lanzó: “Una vez en un estacionamiento al aire libre, afuera del auto”. Y agregó: “Fue a la salida de una fiesta, estaba medio amaneciendo y se estaba yendo la gente. Fue medio border”.

“Cuando era joven los teatros eran súper exitosos y hacíamos tres funciones. Teníamos que hacerlo en camarines porque no teníamos tiempo. Yo hacía todo en el camarín”, aportó Nora Cárpena.

Por su parte, Moria también habló del tema. “A mí la cama no me gusta, me aburre. Una vez tuve sexo en el asiento de un micro y en un avión, por supuesto”, cerró.