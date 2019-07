Virginia Gallardo sorprendió a Axel Kicillof con una pregunta sobre la inflación

‘Fui 20 años profesor universitario‘, dijo Axel Kicillof, el invitado del día en Polémica en el bar, y esa frase fue el disparador para que Virginia Gallardo colara una pregunta que sorprendió al precandidato a gobernador bonaerense.

Es que además de ser modelo, panelista, ex de Ricardo Fort, y ‘embajadora‘ de su Corrientes amada, Virginia estudió para contadora en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y toma clases de Economía para la Vida Cotidiana con el liberal Javier Milei, muy crítico del kirchnerismo.

Respaldada por estos conocimientos, la ‘secretaria‘ del programa se dirigió a Kicillof: ‘Por favor. Esto es serio. ¿Puede ser que dijo que la inflación no era un fenómeno monetario?‘.

‘Es que no es‘, respondió el exfuncionario. Gallardo puso quinta: ‘Bueno, entonces yo tengo una propuesta para hacerle. ¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con emisión monetaria?‘, retrucó la panelista, y recibió un fuerte aplauso de sus compañeros.

Mariano Iúdica procedió a explicarle al exministro de dónde provenían la pregunta de su panelista y Kicillof volvió a tomar la palabra, pero no para dar una respuesta concreta a la correntina. ‘Mirá qué interesante, porque hay un ataque contra la Universidad pública. La riqueza de la Universidad es la diversidad de pensamiento‘, afirmó.

En Twitter, Milei celebró la intervención de su alumna. ‘Virginia Gallardo trapeando piso con Kicillof‘, definió.