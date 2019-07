Daniel Angelici: "Lo de De Rossi está acordado"

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, afirmó este viernes que está “todo cerrado” con el volante italiano Daniele De Rossi aunque el club aguardará a la liberación de “un cupo de extranjero” en el plantel.

“No estoy parando su llegada, está todo acordado, pero va a llegar y van a empezar a decir que Boca lo trajo sin tener el cupo. Si llega a cerrarse lo de (Nahitan) Nández (la entidad espera la propuesta de Cagliari, de Italia) a lo mejor lo hacemos venir a entrenar ahora”, apuntó el directivo en conferencia de prensa.

En caso de que no se concrete la salida del uruguayo al fútbol europeo, la dirigencia xeneize esperará a la nacionalidad argentina del colombiano Frank Fabra, que saldrá en las próximas semanas.

“Tener a un campeón del mundo que diga que quiere terminar su carrera acá me llena de orgullo. Le hace bien al fútbol argentino tener a esos jugadores”, valoró Angelici.

El contrato sería en principio por seis meses y a cambio de 500 mil euros, aunque existe la posibilidad de extenderlo hasta el final de la Superliga. Otro destino, después del semestre en Boca, sería el fútbol estadounidense.

De Rossi, de 35 años, jugó en toda su carrera en el club Roma con un total de 636 partidos en los que marcó 63 goles. Con el seleccionado de Italia sumó 117 encuentros en los que anotó 23 tantos.

El talentoso mediocampista fue campeón mundial con su país en Alemania 2006, mientras que con la Roma ganó dos Copas de Italia y dos Supercopas italianas.

Por otra parte, Angelici apuntó al fallo del TAS sobre la final de la Copa Libertadores perdida con River en diciembre en Madrid, España, y sostuvo: “Un fallo adverso en el TAS sería un mal antecedente”.

“Los partidos hay que jugarlos dentro de un campo de juego. Allá (en la sede del TAS) discutimos la responsabilidad. En lo personal no estoy de acuerdo con el reglamento en lo de la responsabilidad objetiva, en eso de que la responsabilidad es antes, durante y después del partido para el club organizador, pero está escrito y por ese artículo en 2015 a Boca no se le permitió jugar los 45 minutos restantes”, defendió.