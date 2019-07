"El gobierno siempre nos mintió", dijo el padre de uno de los tripulantes salteños del ARA San Juan

El informe final de la Comisión Bicameral que investigó sobre lo ocurrido con el submarino ARA San Juan, donde murieron los 44 tripulantes, fue dado a conocer ayer. Y fue duramente cuestionado por Faustino Arjona, padre de Ramiro, quien se desempeñaba como maquinista de la embarcación.

Ramiro Arjona

Arjona dio a entender que el informe está signado por los tiempos electorales que corren y criticó al Gobierno nacional porque “mintió” a los familiares. "Dirían que no son responsables (el ministro Oscar), Aguad ni el presidente Mauricio Macri, son responsables los de las FFAA. Y después, como todos conocemos, el informe dice los momentos, los minutos que ellos (los tripulantes) se han comunicado, cuando ellos preguntan si alguna tripulación estaba cerca porque realmente capaz que estaban pidiendo auxilio. Eso no se dio a conocer tampoco y ahí se especifica minuto a minuto. Y bueno, estamos en época de política y nosotros como padres vamos a esperar que pase esta tormenta hasta octubre, porque estos así se van a tirar (la pelota) de uno a otro. Es un pensamiento como padre...Que vos tenés la culpa, que no tenés la culpa".

El documento sobre la tragedia ocurrida en noviembre de 2017 reparte responsabilidades entre el ministro Oscar Aguad, el presidente Mauricio Macri y la excúpula de la Armada, encabezada por el almirante Marcelo Srur, a quien lo acusan de "ocultar información" y "subestimar el incidente".

En el caso del titular de la cartera de Defensa, el documento señala que "que no supo manejar la crisis", mientras que del presidente Macri se cuestiona su "bajo nivel de involucramiento".

Arjona criticó también algunas medidas tomadas por la Armada, entre ellas el pase a retiro de varios jefes de la fuerza. "Dándoles el retiro los benefician. Tendrían que quedarse dentro de la fuerza para poderlos juzgar porque son los responsables dentro de las FFAA. Pero bueno, yo como padre no tengo mucho que decir porque estamos muy lejos y simplemente nos enteramos a través de estos informes y no podemos dialogar con el resto de los padres o con los abogados"

"Solo queda esperar que algún día se haga justicia y esperar que pase esta política porque nos han mentido siempre. Y siempre nos seguirán mintiendo hasta que este gobierno se vaya. El Gobierno (nacional) nunca nos recibió y siempre nos mintió".

Sobre los pasos a seguir, manifestó que pidieron una audiencia "para ver si podemos hablar con el Gobernador (Juan Manuel Urtubey) a ver que mano nos puede dar. Estamos a la espera porque esto va a seguir a través de la Justicia. Rogamos que esto no pase a Comodoro Py porque ahí va a ser peor".

Fuente: Radio Salta