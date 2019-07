Tité: "Es imposible anular a Messi"

El seleccionador brasileño Tite compareció antes los medios en la rueda de Prensa oficial antes de la semifinal ante Argentina.

El rival: Argentina tiene gran calidad, de eso no hay dudas, tienen muchas variantes, y muchos nombres. Y nosotros también los tenemos

Show: Será un gran derbi, un gran show. Si los fans nos pueden mostrar todo su cariño desde el hotel, mucho mejor.Filipe Luis, duda: Sé el once, pero no voy a decirlo. Y no hablaré nada de Filipe, si esta bien o no.Fantasma del Mineirazo: Sí, perdimos 1-7. Ya también en 1950, hubo un Maracanazo. Tenemos varios episodios que podríamos recordar.

Pero esto es otra historia. Posiblemente, Belo Horizonte es donde más cariño hemos tenido desde la grada, es el mejor lugar para jugar para nosotros.Sin cambios: Es verdad que ellos han hecho más cambios, pero los que han entrado en nuestro equipo han hecho grandes diferencias: Willian, Richarlison, Everton...

En momentos muy decisivos. Comparar con partido de 2016: Les ganamos 3-0 y no pude dormir aquel día, me levanté a las 03.15 de la mañana, y dormí con un papel a mi lado. Luego llegó mi mujer y ya dormí. Es el sino de los técnicos. La expectación es la misma que aquel día.Agüero u otro: Sólo todo el equipo es importante. No tengo preferencias de que juegue uno u otro. Estamos hablando de un equipo con importantes jugadores. Y eso pasa con ambos equipos.Messi: Es inevitable que debes reducir lo que puede hacer, pero es imposible neutralizarlo completamente, como no puedes hacerlo con Coutinho.

Ellos siempre decidirán cosas en el campo. No hay forma de anular a Messi completamente.Estilo: Debemos tener más posesión y luego es importante que ellos no finalicen. Si equilibramos nuestro juego, como ante Perú, tendremos más chances de ganar

Lealtad: La mejor razón para jugar es ganar con lealtad, para que los niños aprendan. Noostros no solventamos problemas sociales, pero ganar con lealtad es una enseñanza. También habló el portero Alisson:¿Gafe para Messi? Mi preparación es para jugar ante Argentina, que lo hicieron bien ante Venezuela. Se está reconstruyendo y es un gran equipo. No nos tenemos que preocupar sólo de un jugador, pues tienen más, como Agüero.

Lógica: El fútbol no es lógico. Cuando jugamos ante el Barça, Messi hizo diferencias en el primer partido, pero luego mi equipo se impuso. Es importante crecer dentro de la competición siempre y creemos en lo que hacemos. Prefiero centrarme en lo que hacemos nosotros.

Tanda de penaltis: El nivel de la competición es muy equilibrado. Los equipos están enfocados en defender y luego tienen grandes finalizadores. No me veo como un héroe si hay tanda, porque si yo paro pero mis compañeros no marcan, no vale. Somos un equipo. Intentaremos ganar en el tiempo reglamentario. Estoy preparado para todo.