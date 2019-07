Astrología: El eclipse solar afectará especialmente a cuatro signos

Un Eclipse Solar sólo se produce cuando el Sol y la Luna están en conjunción, es decir, sólo puede ocurrir en Luna Nueva aunque no todas las Lunas Nuevas forman Eclipses. Comienza cuando la Luna empieza a cruzar la cara del Sol, siempre de oeste a este.

Al estar en el signo gobernado por la Luna, Cáncer, los inconvenientes domésticos, la popularidad, los temas familiares sin resolver, las tramas del pasado, los asuntos personales, el público, las mujeres, la seguridad, la comida, los mecanismos infantiles, los ancestros, y los problemas emocionales serán las cuestiones que sobresaldrán con este Eclipse. Cualquier cambio en estas áreas se verán beneficiados; por ejemplo mudanza, cambio de pareja y/o de trabajo.

Es cierto que no todos sentiremos el efecto del eclipse con la misma intensidad. Las personas nacidas bajo los signos de Aries, Cáncer, Libra y Capricornio serán las más sensibles a este evento. En las personas nacidas bajo los restantes signos, tendrá un impacto menor.

Como todo eclipse solar nos pide un nuevo comienzo en nuestras vidas; tema que se ve enfatizado por estar en el primer signo del elemento Agua, Cáncer y por ser Luna Nueva. Por lo tanto, este Eclipse nos exige un cambio de página en el libro de cada historia personal, en el que deberás concluir historias y despedir a lo conocido en tu vida que ya, hoy por hoy, no te genera utilidad. El cansancio y el aburrimiento sobre “lo ya conocido” te impulsará a terminar situaciones pensando en tu futuro, en el corto plazo. Algo finaliza para dar lugar a que otra etapa empiece. Vaciar para llenar nuevamente.

A nivel personal, la energía canceriana te impulsará a hacerte interrogantes ¿Qué situaciones te generan seguridad? ¿Dónde te sentís contenido y protegido? ¿Qué actividades te brindan un lugar de pertenencia? ¿En dónde te sentís incómodo? ¿Qué asociaciones afectivas hacés? ¿Qué figura femenina interior opera en vos seas del sexo que seas?

A nivel nacional, este Eclipse tendrá mucha incidencia tanto a nivel popular como autoridades ya que forma una conjunción con los planetas Venus y Mercurio de la carta natal de la República Argentina. Será una energía sumamente activa que se desplegará en el transcurso de los próximos 6 meses a través de la cual, el mayor desafío será empezar a pensar y negociar asuntos que nunca se habían pensado antes, dándole importancia al otro, sobre todo, al que más necesita. Es una energía apta para incrementar las habilidades de comunicación redescubriendo cómo se puede volver a jugar con las cartas que ya tenemos. Redefinir el juego, será la clave sacando la vista del ombligo propio siempre y cuando apliques las reglas del “fair play” y respetes a tu contrincante. La competencia desleal en la cual lo único que importa es ganar a cualquier precio, no tiene sentido.

Con este Eclipse importa el fin e importan los medios que se utilicen para alcanzarlo.