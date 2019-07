Central Norte no fue un clásico "amigo" en casa

“Cuervo, mi buen amigo...”, cita uno de los tantos cánticos que identifican al club de barrio norte. Y justamente en un día tan especial como el “Día del Amigo”, Central Norte le ofrendó a sus hinchas un maravilloso regalo, venció a Gimnasia y Tiro en el estadio Dr. Luis Güemes por 1 a 0 y se quedó con el clásico doméstico, en el partido que abrió la novena fecha del torneo Anual de la Liga Salteña.

Quizás fue el primer y el más significativo regalo que brindó esta nueva camada de jugadores cuervos, porque la gran mayoría del plantel está dando sus primeros pasos en la primera local.

El clima y el color que le pusieron los fanáticos azabaches a las tribunas colaboraron con el espectáculo que por momentos se hizo muy atractivo.

Los dueños de casa salieron con la intención de hacer valer su localía, algo que no fue tan fácil porque la intención de Gimnasia era llevarse los tres puntos.

El albo generó la primera opción clara de peligro, Juan Carlos Cartello, con una buen asistencia, dejó a Juan Pablo Pereyra solo frente al arco, pero el delantero albo se apresuró y definió por arriba del travesaño.

Central respondió casi de forma instantánea, Axel Paz, de tiro libre, estuvo muy cerca de abrir el marcador, pero gracias a la gran respuesta de Facundo Abraham, arquero millonario, se mantuvo la igualdad.

El “uno” albo voló y la sacó casi sobre el ángulo superior derecho, ahogando el primer grito de gol cuervo.

Las acciones eran parejas, con una muy buena intensidad de juego, estaba claro que ambos buscaban la victoria.

Así llegó el único gol de un atractivo partido, a los 21 minutos un centro de Gabriel Yapura habilitó a Facundo Zamarian, quien ingresó por el medio y la mandó a guardar.

Buen movimiento del volante central del azabache, que por ahora no está en los planes del Ezequiel Medrán para jugar el Federal A.

La segunda mitad del clásico no cambió mucho, Gimnasia y Tiro continuó buscando la igualdad sin perder la idea de juego, pero no estuvo certero en los últimos metros.

El equipo de Luciano López resguardó la mínima diferencia y apostó al contragolpe.

Posiblemente el albo mereció más -al menos no perder- pero en el fútbol no hay merecimientos. Dejó una buena imagen pero también quedo en deuda.

Lo cierto es que Central Norte, con una nueva camada de jugadores, por practicidad y eficacia se quedó con el clásico doméstico y festejó en casa.



El resultado:

C. NORTE 1 GIMNASIA 0

I. Garnica F. Abraham

L. Corvalán J. Fraunhofer

N. Laguna M. Macoritto

A. Paz C. López

C. Urbano S. Cansino

G. Arellano S. Escobares

F. Zamarian L. Marocco

G. Yapura T. Nallim

V. Domínguez J. Cartello

A. Pacheco J. Pereyra

I. Martínez H. Salim

DT: L. López DT: C. Castilla

Gol, PT: 21’ Facundo Zamarian (CN). Cambios, ST: 17’ F. Aguirre por Cansino (G), 18’ L. Moyano por Pacheco (CN), 26’ A. Mamaní por Martínez (CN) y R. Morinigo por Urbano (CN), 29’ L. Ritzer por Pereyra (G), 42’ A. Paz por Arellano (CN), 43’ M. Mogni por Marocco (G).

Jornada: Novena fecha

Estadio: Dr. Luis Güemes

Árbitro: Sergio Martínez