UWC, la experiencia de ir a la escuela con jóvenes de todo el mundo

United World Colleges (UWC) es una organización no gubernamental (ONG) educativa internacional que une a estudiantes de todo el planeta, que se seleccionan en su propio país en base al mérito y potencial, para estudiar y convivir dos años en uno de los 17 Colegios UWC distribuidos en el mundo, o en alguno de los cursos cortos que se organizan en distintos países.

Los interesados en postular tienen tiempo para inscribirse por Internet hasta el próximo 14 de agosto.

El único requisito, según informaron a este medio, es que hayan nacido entre el 15 de agosto de 2001 y el 14 de agosto de 2004.

No es obligatorio saber inglés y la selección es independiente a la situación económica del postulado.

En Salta, en 14 años, tuvieron la oportunidad de vivir y completar esta experiencia educativa multicultural 12 jóvenes, y José Manuel Maidana que en la actualidad está transitando su primer año en UWC.

A nivel mundial alcanza a 9.000 jóvenes de más de 150 nacionalidades distintas, sin distinción social, étnica, de credo, orientación política o situación económica, en la creencia de que esta experiencia educativa multicultural contribuirá a levantar las barreras construidas sobre prejuicios de toda índole entre las naciones.

Reunión

La coordinadora UWC en Salta, Virginia Martínez, anticipó que el 12 agosto habrá una reunión de padres, con lugar y hora a confirmar en la página web de la organización.

"Es para los papás que tienen miedo, que me parece legítimo. Van a estar padres de los chicos que ya vivieron la experiencia y también los chicos contando de qué trata. Nosotros le damos garantías de que esta es una organización seria y queremos que se queden tranquilos".

Un poco de historia

El movimiento contó desde sus inicios con el apoyo de diversas personalidades internacionales, tales como Nelson Mandela y Richard Attenborough -quienes fueron respectivamente presidente y miembro de la comisión directiva de UWC hasta sus fallecimientos- y la reina Noor de Jordania -quien es la actual presidenta.

UWC Argentina es la filial de United World Colleges en el país. Es una entidad sin fines de lucro encargada desde hace 40 años de promocionar esta propuesta educativa y seleccionar a jóvenes para que participen en la experiencia UWC, ya sea en el Programa Residencial de dos años en uno de los 17 Colegios UWC, ubicados en Gales, India, Suazilandia, Costa Rica, China, Noruega, Bosnia, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Hong Kong, Italia, Armenia, Alemania, Tailandia, Japón y Singapur, o en los Cursos Cortos de 2 a 6 semanas que se realizan en diversos países cada año.

Los requisitos

Para postularse es necesario tener nacionalidad argentina, o haber vivido durante los últimos tres años en el país, haber aprobado o estar cursando actualmente el décimo año de escolaridad (contando desde primer grado), y no adeudar materias de años anteriores, haber nacido entre el 15 de agosto de 2001 y el 14 de agosto de 2004 y compartir los principios de UWC.

Aunque las clases en los Colegios UWC son dictadas en inglés, el conocimiento de ese idioma no es un requisito para postularse a UWC.

La vida lejos de los familiares

El Tribuno compartió con cuatro adolescentes salteños que vivieron la experiencia de irse fuera del país. Anna Moya dijo que su paso en el colegio UWC de Costa Rica fue “increíble”. Valentina Jérez estuvo dos años en Robert Bosch College de Alemania.

Candelaria Torres conoció Asia y se egresó del colegio UWC de China. Siente que creció muchísimo en todos los aspectos de su vida.

José Manuel Maidana, en tanto, pudo terminar su primer año en Pearson College de Canadá.

Contó que se sintió fascinado con la experiencia y en agosto viaja para iniciar su segunda etapa.

Virginia Martínez es madre y coordinadora. Relató cómo viven los padres estas oportunidades para sus hijos.

Las historias

“Sentí que crecí no solo intelectualmente sino como persona gracias a este experiencia”

José Manuel Maidana (19 años)

José terminó su primer año en el Pearson College de Canadá. Está fascinado con la experiencia y en agosto viaja para iniciar su segunda etapa.

“Fue muy interesante. No solo el hecho de aprender un idioma nuevo, el choque cultural, es vivir muchísimas experiencias nuevas y todo el tiempo buscando cosas nuevas para hacer y ver. No me sentí tan decaído, no extrañaba tanto Salta, como pensé que me iba a pasar porque siempre fui muy apegado a mi familia. Esta experiencia me hizo desconectarme, no de una mala forma sino independizarme más y ver por mi mismo. Siempre que necesitaba algo tenía que hacerlo yo. Eso me ayudó, también tomar posiciones de liderazgo dentro del colegio, trabajé en muchos proyectos con profesores, estudiantes que ya se iban, mi propio proyecto. Estuve muy feliz, esta experiencia me hizo crecer no sólo intelectualmente sino como persona, eso es lo que más me gustó. El sistema evaluativo me costó mucho. Por ejemplo, yo siempre era de dar respuestas muy largas y elaboradas, entonces, allá los profesores me decían: ‘muy buena información, pero no te la pedí’, y en el examen son cosas que ellos no te van a tener en consideración. Creo que me costó mucho decir cómo yo puedo demostrarte lo que yo sé si me estás diciendo que no te ponga información que yo conozco. En los primeros meses fue una discusión interna y con los profesores que tenía, yo decía yo creo que esta nota no me merezco, me merezco algo mejor. Ellos me decían: ‘tenés que ser más específico y demostrar en el escrito lo único que te piden’”.

“Allá el nivel académico que te piden es muy alto, diferente al de acá. Es desafiante”

Valentina Jérez (19 años)

Valentina Jérez, vivió dos años en el Robert Bosch College de Alemania.

Al principio le costó un poco, pero ahora siente que creció muchísimo en todos los aspectos de su vida.

“Estoy preparada para empezar la universidad en Córdoba el año que viene. No sé bien qué voy a estudiar. Recibí la noticia de UWC de que me iba en mi último año y el IEM (Instituto Medio de la UNSa) me dio la posibilidad de rendir los dos cuatrimestres en uno, así que pude conseguir mi título secundario. Crecí, tuve una experiencia a nivel personal, académico, social diferente, con sus altos y bajos, me conocí mucho a mí misma. Experimenté estar sin mi familia, sin mis padres que eran mis pilares, allá me vi enfrentada a ser mi propio pilar. Extrañé casa, las costumbres.

Viajé sin saber inglés, así que empecé más atrás porque no me podía comunicar, pero después de tres meses, de la Navidad, ya podía entender mejor. Ahora lo hablo fluido.

Allá el nivel académico que te piden es muy alto, diferente al de acá. Es desafiante. Se requería mucho tiempo de sentarse a estudiar, intentarlo mucho, el primer año fue más el tema del desarraigo, encontrarse como argentina estando en un lugar donde tenés chicos de diferentes partes del mundo.

Hice muchos amigos. Fue muy enriquecedor porque me encontré como latina, también la comunidad africana nos adoptaba a los latinos porque compartimos mucho la danza, el humor y la historia también”.

“Me cambió la vida esta oportunidad”

Candelaria Torres (20 años)

Candelaria es egresada del colegio UWC de China y acaba de completar el primer año de su carrera universitaria en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales, en Estados Unidos.

“Estoy estudiando por una beca que gané gracias a UWC y a que tuve esta oportunidad impresionante que me cambió la vida. Este año me fue muy bien en la universidad, terminé todo por suerte y estoy lista para el segundo año. Ahora en Salta estoy visitando mi familia y ayudando a la promoción para que más chicos tengan las mismas oportunidades que tuve yo y se puedan presentar”.

“Aprendí mucho de mi cultura y de las otras”

Anna Moya (18 años)

Para Anna Moya, su experiencia en el colegio UWC de Costa Rica fue “increíble” y “transformadora” porque le dio vuelta la vida. La joven es de El Galpón.

“Te cambia la vida por completo, te da una voz en el mundo, cuando sos del interior y venís a una ciudad grande sentís que no tenés voz, que no sos nadie, y en ese colegio me enseñaron que sí tengo voz, que tengo algo para decir y que es importante. Más allá de lo que se aprende en el aula, aprendés mucho más afuera del aula. Yo aprendí a defenderme, a ser más independiente, a amar cosas que antes no. Valoré mis raíces, de donde vengo, quién soy, nunca me había puesto a pensar lo orgullosa que estoy en ser latinoamericana. También lo orgulloso que uno tiene que estar de su idioma, el español es algo mágico. Aprendí mucho de mi cultura, de otras culturas, un nuevo idioma. Ellos (por los compañeros) tenían un tipo de argentino en la cabeza, entonces fue deconstruir ese estereotipo, que yo misma tenía en la cabeza. Aprendí a amar la historia, hay profesores que me cambiaron la vida, como el de Teoría del Conocimiento y el de Historia”.

“Estamos orgullosos como padres”

Virginia Martínez (Mamá y coordinadora)

“Soy mamá UWC porque mi hijo Ezequiel se enteró así como los chicos que existían estas becas y también me dijo ‘me quiero presentar’. Tampoco le tenía fe, pasó la primer instancia, pasó la segunda. La primera es un examen escrito en Salta, en simultáneo en todo el país, ahora será el 24 de agosto. Fue seleccionado entre los primeros 40, lo acompañé al campamento en Mendoza, esa actividad es sumamente importante porque viven una experiencia UWC. Ninguno se conoce, comparten actividades de dinámica, debates, collage, arte, teatro y hay gente (del comité evaluador) que los están observando. Ezequiel fue seleccionado, yo no lo podía creer cuando me dijo que le había tocado en Noruega, todavía me acuerdo patente que el 15 de agosto de 2007 partió a Noruega. Desde esa vez yo me quedé enganchadísima con el movimiento, me dije: esto no puede quedar sin que se difunda. Somos varios los papás, cuando se van quedamos un poco tristes pero a su vez felices y orgullosos de todos ellos por lo que viven, y con el compromiso de que esto lo tienen que vivir otros chicos. Es increíble verlos como crecen, tan cambiados después de esta experiencia”.