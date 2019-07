“Estrés emocional”, el excusa de Messi en la Conmebol

“No tenenmos que ser parte de esta corrupción, lamentablemente esta Copa está armada para Brasil”. Ya pasaron más de dos semenas de estas fuerte declaraciones de Lionel Messi, tras la victoria de la Selección argentina sobre Chile en el partido por el tercer puesto de la Copa América, en el que la Pulga fue expulsado tras un encontronazo con el jugador Gary Medel.

Desde aquella tarde picante el capitán argentino volvió a dirigirse a la Confederación Sudamericana de Fútbol, pero esta vez de manera privada, vía AFA, y a través de una carta con la intención de pedir disculpas y así evitar una posible sanción, de cara a las Eliminatorias para Qatar 2022.

Según reveló el sitio Infobae, a las oficinas del ente sudamericano, ubicadas en Asunsión, llegó un mensaje con la firma del rosarino en el que explicó los motivos de sus explosivas declaraciones por las que, según el Reglamento de Disciplina, podría recibir hasta dos años de suspensión.

“No nos dejaron estar en la final. Repito, la corrupción, los árbitros, no permiten que la gente disfrute del show y lo arruina un poco”, había agredado la Pulga.

El ganador de cinco Balones de Oro argumentó en su misiva que sus críticas no eran dirigidas hacia la Conmebol sino que se referían a los árbitros. Además, aclaró que sus reacciones fueron producto del “estrés emocional” que le provocó ser expulsado de manera injusta. Cabe recordar que Messi vio aquella tarde la tarjeta roja por segunda vez en su carrera.

De esta manera, la intención de Messi es que la Comisión de Ética de la Conmebol dé marcha atrás con el expediente que le abrió al argentino por lo sucedido.

Una vez finalizado ese tema y con la ilusión de que las disculpas de la Pulga sean bien recibidas, restará esperar el fallo de la Comisión de Disciplina de la Conmebol por lo otros dos expedientes contra el futbolista: uno por la expulsión y otro por sus opiniones subidas de tono.

Cabe recordar que los asesores legales de la AFA apelaron hace unos días a una “carta en la manga” para disminuir el impacto de la sanción: subrayaron que los dichos del delantero fueron enfocados hacia el arbitraje y no hacia la entidad que nuclea el fútbol de Sudamérica. En el mismo sentido, adjuntaron antecedentes de declaraciones contra el arbitraje que no recibieron sanción, para respaldar el argumento y que Messi, como hace con sus adversarios, gambetee la pena.

También, la casa madre del fútbol nacional se expidió acerca de la roja por su cruce ante Gary Medel, pidiendo su anulación: ofreció antecedentes, con las imágenes que confirman que no hubo agresión de su parte. En conclusión, la apuesta de AFA y de Lionel Messi es evitar una sanción grave pensando en el inicio de las Eliminatorias.

A todo esto Messi sigue disfrutando de sus vacaciones en familia, en Antigua y Barbuda. El crack posteó ayer una foto compartiendo una bebida junto a su padre y hermanos.