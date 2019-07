Un Pity muy loco: un gol y una asistencia

Un gol y una asistencia de Gonzalo Martínez permitieron que Atlanta United venciera de local por 2-0 a DC United en la MLS estadounidense, y se colocó en el segundo lugar de la Conferencia Este del país norteamericano.

El Pity Martínez ingresó a los 25 minutos de la segunda etapa y cuando el partido se moría marcó de cabeza, a los 43. El ex-River ingresó por el centro del área chica y conectó un centro desde la derecha. Y antes de que finalizara el encuentro Martínez asistió al venezolano Josef Martínez, a los 47 del complemento, para decretar una victoria que parecía imposi ble.

Con este nuevo tanto, el ex-River alcanzó su cuarto gol en la Major Soccer League.

El Pity Martínez había tenido roces con el entrenador Frank De Boer semanas atrás, pero cada vez que ingresa responde con muy buenas actuaciones dentro de la cancha.

También jugaron en el Atlanta Leandro González Pirez (ex River Plate), Franco Escobar (ex Newell’s Old Boys de Rosario) y Eric Remedi (ex-Banfield).

En DC United integraron el once inicial Leonardo Jara (ex Estudiantes y Boca), Luciano Acosta (ex-Boca) y Lucas Rodríguez (ex-Estudiantes).

Con este resultado Atlanta United llegó a los 36 puntos y se ubica en el segundo lugar de la Conferencia Este de la MLS, por debajo del líder, Philadelphia United, que cuenta con 39 unidades.