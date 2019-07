Los Monos: inician exploración de una cuenca con expectativas

Tecpetrol explicó que ahora se cuenta con tecnología que antes no estaba disponible.Se determinará la real potencialidad del pozo que estuvo productivo hasta 2001.

En un par de semanas y apenas ingrese al yacimiento Aguarage (Tecpetrol) el equipo de la empresa de perforaciones H&P se develará -no solo para el norte o para la provincia de Salta sino para todo el país- la verdadera y real potencialidad de una de las cuencas hidrocarburíferas que desde la década del 90 genera la mayor expectativa.

Y es que los anuncios en su momento no fueron hechos por improvisados ni por algún gobierno intentando aprovechar alguna oportunidad electoral sino por el ex CEO de Schulumberger, posteriormente presidente de YPF durante la presidencia de Fernández, el ingeniero Miguel Gallucio.

Los Monos es una cuenca hidrocarburífera que abarca el NOA y que desde 2007 ha caído en un plano inclinado en materia de producción de gas con todas las consecuencias negativas que ello implica.

Depender del gas empobrecido que ingresa desde Bolivia y que la refinería de Campo Durán penda de un hilo para seguir operando por falta de materia prima, la falta de oportunidades laborales para cientos de norteños que debieron emigrar hacia el sur y hacia Vaca Muerta y el parate de toda una región que hace 70 años depende de los hidrocarburos son solo algunas consecuencias.

"Ojalá, ojalá" es la frase que se escucha en el ámbito de los hidrocarburos cuando se conoce que en un par de semanas comenzará a develarse -con bases técnicas y científicas- la real potencialidad de Los Monos.

La operación se realizará en el área Aguarage en uno de los pozos perforados en la década del 90 por Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint, pero no se tratará de una nueva.

José Matteo es el responsable de la operación que se iniciará en un par de semanas y explicó que "la gerencia de desarrollo de Tecpetrol vio la factibilidad de medir una zona importante, una formación llamada Los Monos. Se la conoce desde la época de YPF en tiempos de esa gran avanzada que tuvo la empresa en materia de exploración, cuando (a las cuencas) se le puso diferentes nombres, registrando presiones, caudales y determinando qué tipo de hidrocarburos portaba cada una. Como se trataba de cuencas vírgenes, registraban altas presiones pero en esos años no se contaba con la tecnología actual".

"Contamos con la tecnología"

"Hoy en día, precisa Matteo, contamos con esa alta tecnología para poder trabajar en forma segura en una formación que registra una alta presión, por lo que se contrató un equipo de perforación que en esta instancia hará las funciones de un equipo de work over (mantenimiento)".

Y continuó: "Una vez que el equipo ingrese hará los registros y a posterior ingresará otra compañía donde se van a punzar 165 metros de espesor de la roca perteneciente a la formación geológica Los Monos y a una profundidad de alrededor de los 2.500 metros".

El responsable de la operación explicó que "una vez que se puncen esos 165 metros se comenzarán a hacer los registros en superficie de presión, temperatura y caudales. La idea es ver cómo se manifiesta esta formación, que no se había ensayado antes con la tecnología hoy disponible. Esta primera operación puede abrir grandes expectativas de replicar el mismo trabajo con modalidad work over en otros pozos de Tecpetrol".

Matteo precisó que para llegar a Los Monos "no se va a perforar un nuevo pozo, se utilizará el Aguarage 3, un pozo existente que estuvo en producción hasta 2001. En plena producción comenzó a ingresarle agua desde otra formación geológica profunda, la "Guamapampa", lo inundó y no permitió que siguiera produciendo. Pero quedó para futuros estudios hasta ahora, que se indicó como una oportunidad de inversión y para ampliar su estrategia, el estudio de Los Monos".

Al tratarse de un pozo existente el comienzo de la operación demandará unos 15 días hasta la llegada del equipo H&P 230 que viene desde Neuquén y requiere de instalaciones para soportar grandes presiones, similares a las del yacimiento Vaca Muerta.

Una vez montado el equipo se retirará la vieja instalación que llegaba a la formación Guamapampa, se acondicionará y se comenzarán realizar los punzados (detonaciones controladas) en los 165 metros del espesor de la roca Los Monos.

Una vez retirado el equipo, las instalaciones sobre superficie pondrán negro sobre blanco la verdadera potencialidad de la formación.

Mucha prudencia de los operadores

Salta posee una gran reserva de gas no convencional en la formación geológica Los Monos, que se extiende desde Santa Cruz (Bolivia) hacia el sur, abarcando las provincias de Salta y Jujuy.

Para algunos funcionarios del área de Energía, la capacidad de producción de esta región y los avances de Bolivia en la materia hacen prioritario que se comience a discutir las posibilidades que a la Argentina le puede dar una reserva que podría albergar más gas que el propio gigante Vaca Muerta, pero que requiere de grandes inversiones y tecnología de avanzada en materia de búsquedas de no convencionales.

El responsable de la operación en Los Monos, José Matteo, dijo: “Entendemos la expectativa que existe pero nosotros no tenemos conocimiento en qué zona se midió esa potencialidad ni quién lo hizo. Según los registros que tenemos de las operadoras que hay en la zona ninguna hizo mediciones como tampoco se realizaron en (el sur de) Bolivia”.