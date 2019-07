El tomba quiere hacerse fuerte en Mendoza

Godoy Cruz recibirá hoy a Palmeiras, de Brasil, por la ida de los octavos de la Copa Libertadores, en una instancia histórica para el tomba, que intentará pasar por primera vez a cuartos de final.

El partido se disputará desde las 21.30 en el estadio Malvinas Argentinas, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y transmisión de Fox Sports.

La revancha se jugará en San Pablo el martes 30 a las 21.30, en el estadio Allianz Parque de San Pablo. El ganador se cruzará en cuartos con Gremio de Brasil o Libertad de Paraguay.

Por segunda vez en la historia, Godoy Cruz afrontará los octavos de la Libertadores y en esta ocasión clasificó tras finalizar en el segundo puesto del grupo C, con 9 puntos.

Palmeiras, en tanto, fue el líder -con 15 puntos- del grupo F que compartió con San Lorenzo y se perfila como uno de los candidatos en un año especial, ya que se cumplieron veinte años de su única Copa Libertadores.

El bodeguero tuvo un receso movido, ya que cambió gran parte del plantel, con seis incorporaciones y trece bajas.

La temporada comenzó de buena manera, ya que el tomba avanzó a los octavos de la Copa Argentina tras vencer a Huracán por penales (2 a 1), después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

De los refuerzos solo jugarán el defensor Néstor Breitenbruch y Juan Brunetta.

Vella, Mateo, Lomónaco y Alanís, las otras caras nuevas, no fueron inscriptos en la nueva lista enviada a Conmebol y Henríquez será baja por suspensión.

Palmeiras llega con más rodaje que su rival, ya que disputó dos partidos del campeonato brasileño, que lidera junto a Santos, y otros dos de la Copa de Brasil. No obstante, el verdao llega a este choque luego de un largo viaje, que incluyó dos intentos fallidos de aterrizaje en Mendoza el domingo por la madrugada por el viento zonda, un desvío a Rosario y otro tramo de Buenos Aires hacia Cuyo. A esto se suma que perdió la serie de cuartos de la Copa de Brasil ante Internacional y el sábado perdió con Ceará y cortó un invicto de 10 partidos en el Brasileirao.

Posibles formaciones

Godoy Cruz: Andrés Mehring; Nahuel Arena, Joaquín Varela, Tomás Cardona y Agustín Aleo; Kevin Gutiérrez y Juan Andrada; Juan Brunetta, Ezequiel Bullaude y Miguel Merentiel; Santiago García.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez y Diogo Barbosa; Bruno Henrique y Felipe Melo; Dudu, Gustavo Scarpa, Zé Rafael; y Deyverson. DT: Luiz Felipe Scolari.