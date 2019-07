En 22 disciplinas habrá clasificación directa a Tokio 2020

Los Juegos Panamericanos de Lima no solo serán una carrera por ganar algunas de las 1.028 medallas que estarán en juego, sino también para obtener la clasificación directa a los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en Tokio en 2020.

Lima 2019 tendrá 22 disciplinas clasificatorias a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, ellas son: atletismo, bádminton, clavados, equitación (saltos, adiestramiento y prueba completa), handball, hockey, karate (kata y kumite), levantamiento de pesas, natación, natación artística, pentatlón moderno, surf, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, triatlón, vela y waterpolo.

Los campeones en cada una de esas disciplina, y en sus diferentes especialidades, clasificarán directamente a la cita olímpica dentro de un año, y quienes no lo logren deberán obtener su pase en los preolímpicos.

Las selecciones femenina y masculina de hockey están entre las máximas favoritas a ganar el oro y clasificar a Tokio 2020. Los Leones fueron campeones panamericanos en Toronto 2015 y en Río 2016 ganaron la medalla de oro, mientas que Las Leonas tienen una cuenta pendiente en los Panamericanos, puesto que perdieron las últimas dos finales, siempre contra Estados Unidos (Toronto 2015 y Guadalajara 2011).

El handball también podría obtener la clasificación directa en ambas ramas, pero tendrá como rival directo a Brasil. Los Gladiadores rompieron con la hegemonía brasileña a nivel panamericano en Guadalajara 2011, ganando la medalla dorada y clasificando a Londres 2012.

A un año de los próximos Juegos Olímpicos, el deporte argentino ya tiene asegurada tres plazas en natación, tres plazas en vela y la clasificación del seleccionado masculino de rugby seven (el plantel estará compuesto por 12 jugadores).