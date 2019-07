Los Simpson tendrán una nueva película, anunció su creador Matt Groening

Matt Groening, creador de la serie animada “Los Simpson”, señaló durante su vista a la Comic-Con de San Diego que "no hay duda de que habrá otra película de 'Los Simpson' uno de estos días”.



Durante una entrevista con CinemaBlend que hoy reproduce Europa Press, el dibujante, productor de televisión y escritor estadounidense ubicó el segundo paso de la familia de Springfield a la pantalla grande en el marco del negocio en el mundo del entretenimiento por el que Disney adquirió Fox y sostuvo que “Disney querrá algo por su dinero".



El irónico comentario ligado al poderío de Disney para expandir franquicias como las de los superhéroes de Marvel y “Star Wars”, imagina iguales posibilidades para la serie que acaba de cumplir 30 temporadas en la televisión.



Sin embargo, y aunque Groening se mostró muy seguro al hablar sobre la secuela, también admitió que por el momento no hay guion para la película. "Ésta es la verdadera respuesta", explicó.



"La primera película de 'Los Simpson' casi nos mata. No teníamos un equipo B esperando para hacer la película, así que la hicimos el mismo equipo que animamos, escribimos e hicimos la música para la serie de televisión. También yo hice la película. Eso fue en 2007. Y ya estamos casi recuperados, casi", comentó.