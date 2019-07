VIDEO Los pilotos utilizan el altavoz de los aviones para enviar un mensaje de protesta

Desde esta semana, los pasajeros de distintas aerolíneas volvieron a escuchar, a través del sistema de altavoz de los aviones, mensajes de los pilotos contra la política aerocomercial del Gobierno de Macri y en defensa de las medidas sindicales. Se trata de una modalidad que ya habían usado el año pasado. Hoy la situación se repitió en varios vuelos, entre ellos el 2442 que partió de Aeroparque con destino a La Rioja.

Una vez que aterrizó el avión en el destino, el comandante de ese vuelo se dirigió a los pasajeros a través del sistema de altoparlantes y relató brevemente los problemas laborales que atraviesan y el esfuerzo que realizan para seguir adelante, a pesar de la política aerocomercial del Gobierno que tiene “abandonada” a la aerolínea de bandera.

“Les habla el comandante. Habiendo finalizado el vuelo, queremos informales sobre la situación que enfrentamos los pilotos argentinos. Como resultado de la actual política aerocomercial, hoy tenemos empresas que no pueden pagar salarios, que han suspendido sus operaciones, que reducen las dotaciones de pilotos con despidos encubiertos o que se achican devolviendo aviones, levantando destinos y cortando frecuencias”, comienza el mensaje.

Y concluye: “Ante esta situación que pone en riesgo miles de fuentes laborales en el país, ratificamos nuestro compromiso de seguir defendiendo la aviación argentina. Los cielos también son de cada uno de ustedes. Desde ya, agradecemos su comprensión”.

Aerolíneas confirmó la situación

Desde Aerolíneas Argentinas confirmaron que esta mañana la situación se repitió en varios vuelos. "La empresa lamenta que otra vez los gremios tomen de rehenes a los pasajeros. En este caso, para hacer una campaña política con los bienes de todos los argentinos. En lo que va del año, hemos tenido un promedio de dos medidas de fuerza por mes, las cuales afectaron a más de 140.000 pasajeros", explicaron.

Comandante del vuelo 2442 AR Bs As.- La Rioja del 22 de jul 2019. Mucho le agredeceré que cuando aterrice, se guarde las arengas políticas y sindicales para cuando no esté al mando del avión. Los contribuyentes no le pagamos el sueldo para hacer esas arengas