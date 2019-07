Guiño del Al-Alhi a River para la llegada de Paulo Díaz

River Plate recibió este martes un guiño del Al-Ahli de Arabia por la posible llegada del defensor chileno Paulo Díaz, ya que no incluyó al futbolista trasandino en la lista de buena fe para la Champions League de Asia.

Esto denota que los saudíes no cuentan con el futbolista y ya prevén que será vendido, al punto que los cuatro foráneos son Omar Al Somah de Siria, Elvis Saric de Bosnia, Souza de Brasil y Djaniny Tavares de Cabo Verde.

El lunes, River hizo una nueva oferta para adquirir el 50% del pase de Díaz y se espera una respuesta oficial del Al- Ahli de Arabia Saudita.

La propuesta fue de 3.000.000 de dólares por la mitad del pase, con una monto en efectivo y otro monto en cuotas.

Si bien los árabes pretenden la cláusula de rescisión de 5.000.000 por la totalidad del pase, todavía no comunicaron si la rechazan o no.

La intención de River es que, con el visto bueno del futbolista que ya hizo saber su deseo de jugar en la institución, apelar a una negociación que genere desgaste para obtenerlo a un precio más bajo.

Díaz, que se entrena en el club Palestino de su país para estar en buena forma física, tiene que reincorporarse al elenco árabe el 28 de julio y la intención del millonario, en caso de que no acepten esta oferta, es hacer una nueva más cerca de la fecha del viaje para que, con el tiempo en contra, el Al- Ahli se vea obligado a aceptarla.