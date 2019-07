El presidente de Aerolíneas cuestionó los mensajes de los pilotos contra el Gobierno

Fuertemente ligado al Gobierno nacional, que lo designó como presidente de Aerolíneas Argentinas en julio de 2018, Luis Malvido, cuestionó hoy los mensajes de protesta contra el Gobierno leídos por comandantes en vuelos de la empresa estatal y anunció que tomará medidas para que "esto no se siga repitiendo".

El exejecutivo de Telefónica, quien llegó a su cargo en reemplazo de Mario Dell'Acqua, dijo que ese reclamo está "quebrando una normativa interna, y además recibimos una consulta del regulador de ANAC que nos pregunta por qué estamos haciendo esto y qué medidas vamos a tomar".

Los mensajes de los pilotos cuestionando la política aerocomercial del Gobierno nacional no son novedad. Una medida idéntica tuvo lugar en julio de 2018, antes del arribo de Malvido a la linea aérea de bandera.

Señaló que están "convocando a los comandantes que dieron este mensaje, que nos expliquen de qué se trata y por qué lo están haciendo".

Malvido desligó a los pilotos, a los que calificó como "rehenes forzados a dar un mensaje", y le apuntó directamente al titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, "al que escuchamos decir que su intención era voltear al gobierno".

En declaraciones a radio La Red, Malvido dijo: "Hay que entender que no se trata de una medida en contra de Aerolíneas en particular, sino que es parte de una campaña del kirchnerismo para desestabilizar al Gobierno y, eventualmente, voltearlo".

"Lo cierto es que esta no es una única medida, esta es una acción permanente del gremio, primero en asambleas, paros o movilizaciones termina haciendo irrupciones en el servicio que termina perjudicando a miles de pasajeros", señaló.

El reclamo de los pilotos

El mensaje, que es leído por pilotos con el avión ya aterrizado y mientras se descarga el equipaje, apunta a "concientizar a los pasajeros en las diferentes empresas respecto al fracaso de la política aerocomercial y sus lamentables consecuencias".

"Como resultado de la actual política aerocomercial hoy tenemos empresas que no pueden pagar salarios, que han suspendido sus operaciones, que reducen la dotación con pilotos con despidos encubiertos o que se achican devolviendo aviones, levantando destinos y cortando frecuencias", señaló.

Malvido rechazó esas críticas: "No entiendo cuando hablan de precarización. Estamos volando mucho más. Tenemos más pasajeros año contra año. Estamos volando en cabotaje 18% más que en 2018. Vamos agregando rutas para conectar a todo el país".