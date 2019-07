Matías Vicedo por ahora se enfoca en el santo

Matías Vicedo es el goleador de Juventud en el Anual. El delantero lleva convertidos 11 tantos, habló sobre este presente y de la posibilidad de emigrar si le sale una propuesta superadora. “Uno trabaja en base a lo que puede suceder, si hay algo mejor creo que se hablará y se tomará la decisión que se tenga que tomar en su momento. Estoy enfocado acá en el club, fue el que me abrió las puertas en su momento, que volvió a confiar en mí. Después, llegado el momento, se hablará con la gente que tengo que hablar”.

Vicedo fue consultado si alguien lo llamó, por lo que respondió: “Por ahora todos solo son rumores hasta que no tengamos nada en concreto no se puede hablar”.

Al insistir que se mencionaba a Central Norte, declaró: “Nadie se comunicó conmigo, ni de Central. Como te digo hoy estoy enfocado en Juventud. Y si el día de mañana me llegara una supuesta oferta, lo pensaré, lo analizaré con la familia, que es lo mejor para mí, el bienestar de ellos también y tomaré la decisión que tenga que tomar”.

Con respecto a la determinación de jugar en Juventud, Vicedo comentó: “Gracias a Dios esta gente confió en mí nuevamente y trato de ir partido tras partido y de devolverle la confianza que ellos tuvieron hacia a mi”.

También se refirió sobre la conveniencia. “Sí, hoy yo creo que para mí y mi familia es que juegue en Juventud. Después más adelante veremos qué pasa”, señaló.

Luego agregó: “Todo suma, la verdad que yo estoy muy agradecido y contento de estar donde estoy ahora. Tratando de disfrutar al máximo; trataremos de que las cosas salgan como la venimos ensayando. Se entrena todos los días y se trata de mejorar en todo sentido y es algo muy importante y muy positivo. Estoy contento y tranquilo de estar en Juventud”.

El riego por aspersión

La directiva antoniana apunta a acondicionar en su plenitud el Fray Honorato Pistoia. En la jornada del lunes quedó en condiciones de ser utilizado el riego por aspersión, para trabajar en las mejoras que se tiene planeado realizar en el campo de juego. La semana pasada el presidente Gustavo Klix, en un breve comentario dejó entrever que la idea es tratar de que todas las mejoras en el santuario tienen como finalidad “contar con la cancha en condiciones para el inicio del Regional Amateur. Queremos jugar como local en el Honorato Pistoia que es nuestra cancha”, adelantó el titular antoniano.

Para la dirigencia del club santo otro paso primordial son las reuniones con el intendente Gustavo Sáenz, para tratar de recuperar los terrenos sobre calle Catamarca.