Docentes autoconvocados en pie de lucha: vuelven a marchar por las calles de la ciudad 

Decenas de docentes autoconvocados marchan esta noche por las calles de la ciudad para rechazar la violencia ejercida por la Policía contra un grupo de maestros que quiso ingresar esta tarde a la casa de Gobierno en el Grand Bourg; además de pedir por la recomposición salarial por la que mantienen un paro desde casi dos semanas.

“Somos docentes, no somos delincuentes” o “Papelón, no tienen plata para educación”, son algunas de las cosas que gritaban los maestros en su paso por las distintas calles salteñas.

La protesta también se sintió en otras parte de la provincia: en Orán, docentes cortaron el acceso a la ciudad, una medida que fue reproducida también en Pichanal.

Ante los hechos de violencia, el Ministerio de Seguridad informó que no hubo personas detenidas ni se reportaron civiles heridos.

“Hubo empujones y los manifestantes arrojaron gas pimienta contra los efectivos policiales. Tras identificarse a la docente que arrojó el producto químico fue demorada y trasladada a una clínica privada para su revisión, ingresó a la guardia con un cuadro de taquicardia y permaneció en el sanatorio mientras realizaron el trámite administrativo de su ingreso. Se le hizo la ficha de identificación y no quedó detenida”, dijeron en un comunicado desde el ministerio.



BLOQUEO DOCENTE EN EL ACCESO A ORÁN

CORTE EN EL ACCESO A PICHANAL