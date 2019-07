Enfrentamiento entre maestros y policías en las puertas del Grand Bourg

Los alrededores del Centro Cívico Grand Bourg se vieron convulsionados durante las primeras horas de la tarde de ayer, luego de la marcha docente que se realizó desde la plaza y hasta la Casa de Gobierno.

Un grupo de los maestros que se habían movilizado se quedó frente a las oficinas, mientras otro se dirigió al sector de ingreso del personal. Según expresó la representante de los autoconvocados, Patricia Caliva, en ese momento la llamaron para informarle que estaban teniendo roces con los efectivos policiales que custodiaban el lugar.

"En el momento en que llegué, una de nuestras compañeras era detenida, luego de haber logrado superar el vallado policial. Otras resultaron con lesiones en las manos, a causa de haber quedado entre la valla y los efectivos policiales", relató la docente a este medio, al mismo tiempo que aseguró que no había docentes detenidos.

Contó que Celia Alancay, la maestra que había sido demorada, ya había quedado en libertad y estaba internada a causa de una descompensación.

Luego de lo ocurrido en el Grand Bourg, el ministro y el secretario de Seguridad, Carlos Oliver y Jorge Ovejero, dieron una conferencia de prensa en las oficinas del 911. Los funcionarios analizaron lo que había pasado unas horas antes.

En diálogo con El Tribuno, Jorge Ovejero aclaró que la presencia de efectivos policiales en la Casa de Gobierno se debía a la marcha docente. "El operativo preventivo de seguridad se llevó adelante con un vallado perimetral en el ingreso de personal de la Casa de Gobierno. Cuando se concretó la manifestación, lo hicieron en la primera entrada y luego un grupo se desprendió y se dirigió al segundo acceso. Las vallas tenían personal oficial a distancia, para evitar roces. Como muestran las imágenes, las docentes tiran el vallado y un grupo de 30 personas traspone el cordón y bloquea el ingreso", detalló el secretario de Seguridad.

Ovejero dijo que, entonces, personal de Infantería levantó las vallas y desplazó a los manifestantes del portón de ingreso usando escudos. El funcionario agregó que en este contexto se demoró a la docente Celia Alancay "por agresión" a los efectivos y que luego fue trasladada al hospital San Bernardo.

"La docente expresó en ese momento que se había descompensado por intoxicación y se puede ver en las imágenes que manipulaba una sustancia", agregó Ovejero.

Los funcionarios de seguridad confirmaron que, desde la Fiscalía Penal, se autorizó el accionar de los efectivos de Infantería en el ingreso a la Casa de Gobierno.

Sobre las versiones que circularon sobre un "despeje" del acampe docente que se realiza en la plaza 9 de Julio, Carlos Oliver descartó que esté previsto y también aseguró que "no se tomarán medidas" frente a las protestas que se están desarrollando en el ingreso a Salta, donde los maestros hicieron cortes de tránsito intermitentes. "Los docentes están manifestando en forma pacífica y mientras no interrumpan la libre circulación y no se tenga una orden de la Fiscalía no se procederá a ninguna acción", agregó Oliver.

Rechazo a la medida del Gobierno

Luego de los incidentes registrados en Grand Bourg, distintas organizaciones sindicales de Salta expresaron su rechazo al accionar de la fuerza policial. Así se expresaron desde el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa). A través de un comunicado, la institución hizo conocer su repudio. "Ante tan antidemocrática maniobra, Sitepsa se pone a disposición de los docentes para brindar la asistencia que se requiera", difundieron desde la junta.

En el mismo sentido se manifestó el secretario general de ATE Salta, Juan Francisco Arroyo, que hizo llegar a los medios de prensa su preocupación por lo ocurrido.

"Responsabilizamos al Estado provincial de los hechos sucedidos en el Grand Bourg en la tarde del miércoles, en solidaridad con toda la comunidad docente", expresó Arroyo.

Desde la Asociación Docente Provincial (ADP) emitieron un comunicado en el que comunicaron su repudio al accionar de los efectivos policiales y cuestionaron "todo el aparato represivo que se montó para hostigar y reprimir a los colegas".

Desde la comisión directiva de ADP reclamaron además una reunión urgente con las autoridades provinciales. En este sentido también se manifestaron los delegados gremiales de las AMET, UDA, Sadop y UPCN.

Desde las 20, los maestros autoconvocados se movilizaron alrededor de la plaza 9 de Julio para protestar por lo sucedido, en una de las noches más frías y, por momentos, bajo una llovizna helada.

Protesta de padres

Un grupo denominado “Padres unidos por el derecho a la educación de nuestros hijos” convocó a una manifestación para pedir que los educadores dejen el paro y regresen a las aulas.

Se juntarán, según informaron, mañana, a las 12, en la plaza 9 de Julio.

En lo que va del año, los estudiantes salteños ya perdieron casi un mes de clases, entre las huelgas que los docentes realizaron a comienzo de año y en estas dos semanas. A eso se sumaron paros de colectivos.

La última medida de fuerza de los autoconvocados arrancó el lunes 15 de julio tras una asamblea que se realizó en Rosario de la Frontera.

El viernes pasado, los educadores se reunieron en el complejo Nicolás Vitale y rechazaron la propuesta del Gobierno provincial.

Salta es una de las primeras provincias que arrancó las vacaciones de invierno, pero el retorno a clases aún no se hizo posible en muchas escuelas.