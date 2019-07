Malestar en la marcha provincial hacia el Centro Cívico Grand Bourg

Docentes cuestionan que el Gobierno no haya modificado la propuesta.

Ayer por la mañana se realizó la nueva marcha de los docentes autoconvocados de Salta con la sensación de que, tras 10 días de acampe y siete jornadas de paro, las negociaciones hubieran vuelto a punto cero.

Los delegados de los trabajadores de la educación estimaron que más de seis mil personas se movilizaron por el centro de la capital.

La columna abarcó, al menos, seis cuadras y se movilizó desde la plaza 9 de Julio hasta el Centro Cívico Grand Bourg en horas de la mañana.

Durante el recorrido se escucharon expresiones de indignación por parte de los docentes y, por momentos, se ocasionó un enorme caos en el tránsito.

Los puntos centrales del malestar tenían que ver con que el Gobierno de la Provincia no había modificado su propuesta durante la reunión que tuvieron funcionarios y delegados de los autoconvocados desde la tarde del martes y hasta cerca de la madrugada del miércoles.

Entre otros argumentos, los docentes que mantienen un plan de lucha fuera del amparo sindical aseguran que la propuesta oficial es solo rotar los porcentajes para seguir con la cifra original, que es de una suba escalonada del 38 por ciento.

La manera en que se está llevando adelante la negociación también provocó quejas entre los referentes de los maestros que no se identifican con ningún gremio.

Destacaron que el martes encararon casi cinco horas de negociaciones en las oficinas del Ministerio de Educación de la calle San Luis, pero que varios puntos quedaron "en el aire" y ni siquiera se consideraron.

"El secretario de Gestión Administrativa (del Ministerio de Educación) Alejandro Gaudelli nos trató como a niños porque explicaba cómo maneja el presupuesto con cajas y chapitas", dijeron en la manifestación.

Los que ya se denominan "autoconvocados de la plaza" remarcaron que no se trató el pedido de que no se descuenten los días de paro, las sanciones administrativas ni el porcentaje de los aumentos. Plantearon que hasta ahora los funcionarios de Educación "no resolvieron nada".

Es por eso que ayer, a las 11, la convocatoria para la marcha fue masiva. Además, en las rutas y en numerosas localidades del interior hubo presencia de los docentes en las calles para hacer sentir una protesta que, dejaron claro, va más allá de las banderas sindicales y partidarias.

Por las calles

La marcha partió, desde un principio, a contramano y con los delegados a la cabeza. La indignación era evidente en las caras.

Si bien en el primer momento no estaba claro qué camino tomarían para llegar a la Casa de Gobierno, enseguida pusieron rumbo al norte por la calle Mitre y doblaron por Belgrano hacia el este.

El caos comenzó cuando entraron por la calle Deán Funes en contramano. Autos, colectivos y trabajadores precarizados que hacen delivery en motos quedaron en un "cuello de botella".

Luego doblaron, también en contramano, por la calle Santiago del Estero y la congestión se volvió general. Por Zuviría y Entre Ríos no hubo complicaciones.

Cuando llegó a la subida al templete de San Cayetano, la columna de trabajadores superaba las siete cuadras.

A las 13.15 los maestros estaban en avenida de Los Incas y un vallado de dos motos de la Policía Vial no pudo contener a la multitud que avanzaba. Antes de llegar, hubo versiones de que la ministra de Educación de la Provincia, Analía Berruezo, los recibiría. Los docentes se manifestaron en el ingreso a la casa de Gobierno para luego comenzar a desconcentrar.

Sobre la política

Con respecto a la postura de funcionarios del Gobierno que plantearon que el paro docente tiene un componente “político”, Catalina Guerra de autoconvocados, dijo: “No entendemos desde qué punto de vista lo dicen, porque todos tenemos, de alguna forma, alguna representatividad en algún partido político o en algún gremio”.

La referente consideró además que los autoconvocados, que no se identifican con ningún gremio, pudieron “desprenderse de lo particular para trabajar colectivamente en esta situación y defender el salario, que es lo único que nos está convocando a todos los docentes”.

“No tiene nada que ver si quién es de cuál lugar o de dónde viene, sino que todos somos docentes en lucha por un salario digno”, aseguró Catalina Guerra.