Lionel, Mateo, Thiago y Hulk protagonizaron el "loco" de la familia Messi

Lionel Messi volvió a ser noticia con un nuevo vídeo viral. En esta oportunidad los protagonistas son el futbolista del Barcelona, sus hijos Thiago y Mateo y su perro Hulk.

En las imágenes se puede apreciar como, de manera muy distendida, La Pulga disfruta de un día de sol jugando a un "loco", o "rondo", junto a sus dos hijos mayores y uno de los perros de la familia. "Asegúrate de que tienes el sonido para escuchar la mejor risa ever", fue la frase con la que presentó el posteo el sitio Otro.

"Que no te la saque, pasala", fue uno de los gritos de Thiago a Mateo, quien celebró con un salto y un grito de "bien", entre risas, para celebrar que el can no le robó la pelota.

Otro detalle del video es que se puede constatar que los dos jóvenes tienen como pierna hábil la derecha, a diferencia que su padre, que suele brillar con su zurda. Algo que el deportista había confirmado en el pasado.