Selma Blair habló de su enfermedad: “No es una tragedia”

A la actriz Selma Blair la vida le cambió por completo el año pasado.

Ella, que protagonizó algunas de las películas más sonadas de las últimas décadas -la morocha buena-mala en “Legalmente Rubia“, la inocente Cecile en “Juegos Sexuales” (Cruel Intentions)-, fue diagnosticada con esclerosis múltiple.

La lucha de Selma Blair contra la enfermedad conmueve al mundo.

Ella –que también supo ser musa de Karl Lagerfeld en Chanel, de Miu Miu y es íntima amiga de Stella McCartney- acaba de cumplir 47 años y en una entrevista a la revista People contó cómo convive con la enfermedad.

“No voy a dejar que esta enfermedad me detenga”, declaró.

Musa de Karl Lagerfeld para Chanel. Foto: Archivo Atlántida.

Si bien la actriz comparte su día a día (buenas y malas) en Instagram, la realidad es que muchos se enteraron de su enfermedad al verla en la fiesta de Vanity Fair postOscars. Bastón en mano, Selma brilló.

Y es que, desde que le diagnosticaron la enfermedad en agosto del año pasado su vida cambió drásticamente. Pasada la furia y la depresión, Selma Blair hizo pública su afección. “Tengo esclerosis múltiple” posteó en redes.

Hoy su vida gira alrededor de Arthur (de ocho años, el hijo que tuvo con su expareja, el diseñador Jason Bleick): “El me hace reír, se ha ajustado tan bien”.

Con su hijo Arthur de 8 años. Foto: @selmablair.

Selma contó que compartir sus comidas, acompañarlo a la escuela y tener una rutina lo más regular posible se convirtió en su plan de vida.

La actriz –quien se definió como una solitaria- confesó que su sistema de apoyo actual es grande: “Soy una solitaria con amigos, y gente que no conozco se ha convertido en mi gran soporte”, aseguró en la entrevista con People. Entre ellos, su compañera y amiga (histórica) Sarah Michelle Gellar (Buffy) y su marido Freddie Prince Prinze Jr. (Se lo que hicieron el verano pasado).

Fue justamente la actriz de los Cazavampiros quien insistió en que Selma se hiciera ver por los médicos. Lo que pensaron estrés terminó con un diagnóstico de esclerosis múltiple. Es Sarah Michelle quien se acerca a casa de Selma, para ayudarla a cambiarse, a bañarse y a cuidar a su hijo.

Hoy Selma recomido su vida. Contó cómo suele ir al colegio de Arthur y a dar charlas explicándoles de qué se trata la esclerosis múltiple y por qué “camina y habla raro”. “Les explico qué está sucediendo y tenemos intercambios muy decentes”, comentó. También que, a pesar de sus 8 años, su hijo entiende todo lo que le sucede: “No tenía ni idea de que Arthur estaba orgulloso de que yo hiciera esto. Pensé que probablemente lo estaba incomodando. Saber eso fue uno de los momentos de mayor orgullo”.

“Él dice ‘mami no está enferma. Mami es valiente‘”, contó la actriz.

Selma se acomoda a un nuevo estilo de vida. Con movilidad asistida y cansancio que lidia con horas de sueño. Foto: @selmablair.

En la entrevista a People, Blair contó se adapta a su calidad de vida: “de 24 horas del día, yo quizá tengo seis buenas y debo elegir bien en qué usarlas”. Talentosa jinete, no deja atrás su amor por los caballos (los va a ver cada vez que puede) aún cuando hoy se mueve con la ayuda de un bastón o bien con un carrito.

Selma es consciente de que éste trastorno neurológico crónico, le pone piedras en el camino para hacer lo que mejor sabe hacer, trabajar en los sets de filmación. Y es que la actriz no sabe cómo reaccionarán cada día su cuerpo y su mente.

Sin embargo, llena de vida, Blair no es de las que se rinden: esta semana Netflix estrenará Another Life, la serie que llegó a grabar aún con la enfermedad detectada. “Tengo un trabajo. Un trabajo maravilloso. Soy discapacitada. A veces me caigo. Derribo cosas. Mi memoria se nubla. Y mi lado izquierdo del cerebro le pide direcciones a un GPS roto. Pero lo estamos haciendo”, posteó entonces desde el backstage de filmación.

“Qué alguien crea en vos y te de la oportunidad te da muchos más fuerzas”, aseguró la actriz.

“Mi enfermedad no es una tragedia. Pero me digo a mí misma, ‘Vas a vivir de una manera que se convierta en un ejemplo, por vos y por tu hijo‘”, remarcó Blair.