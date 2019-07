Padres y gremios se sumaron a la manifestación de los docentes

Los docentes autoconvocados de Salta volvieron a marchar por las calles céntricas ayer, desde las 11. En este caso se sumaron padres, alumnos y organizaciones sindicales.

Partieron desde la plaza 9 de Julio, donde hay instaladas unas 15 carpas y siguieron el recorrido por la calle España.

Delegados de los 23 departamentos de la provincia encabezaron la protesta.

"Somos docentes. No somos delincuentes y ayer (por el miércoles) nos trataron como tales. Fuimos reprimidos a pesar de que salieron a desmentir que nos maltrataron y golpearon. Ayer la docencia fue reprimida. Que no mientan", expresó a través de un altavoz una de las maestras al inicio de la marcha.

En ese momento, desplegaron una bandera de varios metros de largo. Grupos de turistas que paseaban por la plaza con un guía observaban con asombro la protesta.

Con guardapolvos blancos y azules, gorros, bombos, elementos de percusión, pancartas y hasta cacerolas los docentes expresaron su malestar e indignación por lo ocurrido la jornada del miércoles en Grand Bourg, cuando efectivos policiales trataron de hacer retroceder a docentes que se manifestaban en el acceso al Centro Cívico y se generaron forcejeos, empujones y golpes, además de confusión.

Los maestros insistieron en remarcar su disconformidad ante la propuesta salarial del Gobierno.

De la movilización participaron alrededor de 1.000 personas, según datos de la Policía de Salta. Grupos de Tartagal, San Antonio de los Cobres, Salvador Mazza, Rosario de Lerma y Campo Quijano se sumaron a la marcha con sus banderas.

ATE y Sitepsa (Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta) también participaron, al igual la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Psicopedagogos y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), que se había concentrado en la esquina de San Martín y Buenos Aires.

Entre los profesores se mezclaron grupos de "Alumnos Autoconvocados" con carteles que decían "Soy la suma de todos los docentes que pasaron por mi vida" y "Sin docencia no hay futuro".

También se sumaron madres con pancartas que rezaban "Mamás en apoyo a la lucha docente" y personal de maestranza.

La movilización siguió por las calles Balcarce, Belgrano hasta el paseo Gemes. "Somos la docencia mal pagada, si el Gobierno nos quiere en las aulas entonces que pague un sueldo mejor", cantaban los docentes a viva voz.

Posteriormente continuaron el trayecto por la avenida Bicentenario y siguieron por la calle Boedo en dirección hacia la zona de la terminal. Después doblaron por la avenida Yrigoyen y avanzaron por la San Martín hasta la calle Buenos Aires, donde doblaron para finalmente volver a la plaza 9 de Julio.

En repudio

Gabriela del Pilar Aguirre, delegada por Rosario de Lerma, señaló: "La marcha de hoy sobre todo es de repudio por el accionar de la Policía contra las maestras ayer (por el miércoles). Nosotros habíamos marchado simbólicamente hacia el Grand Bourg sabiendo que no habían autoridades ahí, pero con la esperanza de que quizá nos podía llamar la ministra (Analía) Berruezo".

Contó que los delegados realizaron una sentada pacífica en la entrada principal y que otro grupo se dirigió al sector por donde ingresan los vehículos oficiales. "Ese grupo de 20 personas hizo una trenza de brazos para obstruir el paso, en la entrada, simbólicamente y el cuerpo de Infantería las acorraló y las golpeó. Eso se ve claramente en los videos", aseguró.

"No podemos justificar que un pelotón de más de 200 efectivos policiales acometan contra 20 maestras. No hay justificativos ni siquiera un empujón, no se pueden justificar esos hechos de violencia", añadió la docente.

Tras los incidentes, una docente fue demorada y luego debió recibir atención médica. Desde el Ministerio de Seguridad descartaron que haya estado detenida, como indicaban los autoconvocados.

"Las autoridades desmintieron tantas cosas, pero la abogada de la compañera Celia Alancay nos aclaró anoche que ella había ingresado a la comisaría en calidad de demorada. De todas maneras, permanece internada en una clínica. Tiene una causa judicial por privación ilegítima de la libertad y dos contravenciones", manifestó Aguirre.

Con relación al reclamo salarial, puntualizó: "Necesitamos que los aumentos sean significativos. Por ahí es muy confuso entender y los porcentajes son engañosos, pero, a modo de ejemplo, el 50% que nos ofrecen de aumento en el ítem de transporte, equivale a 150 pesos escalonados en tres pagos".

Y agregó: "Realmente necesitamos que este aumento impacte verdaderamente en el bolsillo del docente".

La delegada precisó que además, requieren que se les garantice el no descuento de los días de paro y la no persecución administrativa.

Los docentes también pidieron "claridad" con respecto al fondo compensador, un ítem del salario que redujo el Gobierno de la Nación desde marzo y que la Provincia se comprometió a cubrir de manera retroactiva para destrabar el conflicto salarial. "Necesitamos que se diga cuándo, cómo y dónde va a impactar el pago", plantearon.

Con respecto al incremento del 4,9% para julio que ofreció el Gobierno de Salta, durante la movilización reclamaron que se sume a la suba escalonada del 38% para 2019 que se había establecido en el decreto 380 de marzo.

Desde la Provincia plantean que sea parte de ese 38%, pero adelantando parte del aumento que estaba previsto para agosto.

"Sobre la cláusula de redeterminación ofrecida por el Gobierno, de un 4,9% no queremos que se muevan los porcentajes, de otra manera no hubiésemos concertado reuniones trimestrales. Lo que queremos es que ese 4,9 quede por fuera del decreto 380", dijo Gabriela del Pilar Aguirre.