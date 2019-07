Toti Ciliberto habló de su adicción a la cocaína y al alcohol

Toti Ciliberto fue uno de los cómicos que integró el equipo de VideoMatch, el exitoso programa de humor que lideraba el conductor Marcelo Tinelli de la década del 90. En esa época, el actor gozó de mucha popularidad, pero también sufrió adicciones a las drogas y el alcohol.

"Cuando nosotros estábamos en Videomatch, teníamos la posibilidad de hacer todo lo que quisiéramos", dijo en una entrevista para Experiencia Pronto. "Al lugar que íbamos teníamos todo lo que queríamos, nos ofrecían de todo", agregó el actor.

"Me la di, pero pude pegar el volantazo…, el volantazo lo di tarde, me la di con la joda", afirmó Toti y reconoció que solía consumir cocaína. "Cuando me tocó a mí estar en la cresta de la ola, parece ser que tenés el poder absoluto de todo. Y si no hubiera tenido amigos, familia, gente que me bajara a Tierra. En cinco minutos que me despego del piso, me bajan de un palazo. Fue un poco lo que me ayudó porque sino entrás en la joda, en el alcohol, en la falopa, en las mujeres", explicó.

"Yo ya venía medio complicado, no le voy a echar la culpa al programa (VideoMatch). No venía mal por suerte, porque para poder salir no tenés que estar tampoco muy enterrado, porque si estás muy enterrado es complicado salir", afirmó Ciliberto. "Me drogaba porque me era un boludo, un boludo social. Primero era una cosa social y después era vital. Si fuera una cosa continua todo el tiempo no hay salida. También consumía alcohol", manifestó Ciliberto.

El humorista afirmó que la droga "te hace perder todo, la familia y los amigos". Y señaló que en ese momento "no se iba a matar", sin embargo se dio cuenta de que necesitaba pedir ayuda de profesionales y de sus seres queridos para seguir adelante con su vida. Además, reconoció que la comida fue la mayor adicción en su vida.

"Primero me ayudó mi familia, después psicólogos y psiquiatras. Del medio me ayudaron Carna (Crivelli), Marcelo (Tinelli) y mis compañeros", explicó Toti. En el proceso de rehabilitación, también lo apoyaron sus hijos y Débora Márquez, la mamá de sus hijos.

