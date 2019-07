Aníbal Fernández: "Antes de dejar a mis hijos con Vidal, por ahí se los dejo a Barreda"

El exjefe de Gabinete y excandidato a gobernador bonaerense, Aníbal Fernández, salió a criticar con todo a los gobiernos de Cambiemos, tanto en Nación como en la provincia de Buenos Aires, y apuntó directamente contra la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. "La gestión es impresentable, es vergonzante, lo que estamos viendo es una catástrofe atrás de otra, todo provocada por ella".

"Se acuerdan de que tenía una publicidad que decía '¿Con quién dejarías a tus hijos: con María Eugenia Vidal o con Aníbal Fernández?'. Yo... sabes a quién no se los confío: ¡A ella! Después veo con el resto, por ahí se lo dejó a [Ricardo] Barreda, a ella no", lanzó sobre el odontólogo de La Plata que en 1992 mató a su esposa, hijas y suegra.

Para el exfuncionario K, la gobernadora "no entiende un pomo" y cuestionó su trabajo. "Ha endeudado a la Provincia y no lleva adelante ningún servicio. Desertó de la salud, de la educación y la seguridad, dejó una catástrofe", opinó. "Vidal tiene buena imagen porque es la ciclista atrás del camión que es Macri", agregó.

Eufórico, en comunicación con el programa Crónica Anunciada, que se emite por FM Futurock, Fernández dijo que está convencido que "Alberto Fernández gana en primera vuelta", pero dijo que lo suyo no es un pronóstico.

"Yo no tengo pálpitos, ni leo encuestas, lo que hago y me jacto de saber, es leer la política. No le he pifiado nunca, ni aún cuando me tocó perder, soy altamente optimista porque el pueblo argentino se pegó un tiro en el pie creyendo en el cambio, que fue un invento, creyendo en el 'se robaron todo', que otro fue un invento", expresó, rechazando las denuncias de corrupción contra el kirchnerismo.

Además, llenó de elogios a Alberto Fernández, precandidato presidencia del Frente de Todos. "El discurso de Alberto es brillante, mira muy bien a la política", manifestó.

Sostuvo que ambos "formamos parte de quienes llevamos la tarea de Néstor que no dejó ni un tema por cumplir" y anticipó que "mucho electorado de centro derecha que puede seguir hablando de la yegua va a hacer la traición del cuarto oscuro y votar por Fernández-Fernandez".

"Alberto no es un farsante como el impresentable del Presidente que toda su vida ha hecho una farsa, que vivió de las prebendas del Estado y tiene una visión horrible", afirmó y diferenció a Alberto F.; "Es un hombre de la calle, de todos los días, que nunca se ha escondido, que no pones vallas en sus actos".

Hubo respaldo también para Axel Kicillof: "Me pone contento escucharlo hablar de la Provincia. Sabe mucho y lo pone en función de los bonaerenses".