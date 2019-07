Agustina Neri se convirtió en la “genia” del programa de Tinelli 

Su imagen y su voz cuando conversa la muestran como una figura aún infantil, pero cuando prepara su boca y vocaliza, despierta el asombro y la admiración. El mismo asombro que tuvo la noche del viernes al escuchar su nombre como la gran ganadora de “Genios de la Argentina”, que concluyó por Canal 13 bajo la conducción de Marcelo Tinelli.

Es Agustina Belén Neri, de solo 14 años y oriunda de la ciudad de Rosario de Lerma.

¡Y vaya si adquirió notoriedad en las últimas semanas! La competencia fue amplia porque incluyó a niños y adultos.

Un jurado de lujo sentenció que Agustina merecía el premio mayor y ahora una puerta se abre en su carrera artística.

“¡Parecés una cantante de 40 años, no de 14!”, dijo una asombrada Valeria Lynch, integrante de la mesa examinadora, quien luego agregó: “Me impresionan los graves que manejás, ni que hablar cuando tenés que ir arriba. Me dejaste con la boca abierta”.

Su voz avasalladora e impactante supera ampliamente a la tímida niña que alguna vez soñó con cantar en televisión. Los que siguieron las instancias de la competencia no dudan en acotar que Agustina se fue convirtiendo en la mimada de Tinelli. El famoso conductor llegó a ponerse de rodillas cuando la voz de la salteña jugaba en las alturas. “¡Por Dios, diganmé que esto es en serio!”, decía Marcelo cuando la adolescente cantó un tema de Patricia Sosa.

Casualmente, esa cantante también formó parte del jurado y solo tuvo elogios para la salteña.

Pero la más emocionada, sin dudas, fue la propia Agustina. “No lo puedo creer; varios sueños se me cumplieron en tan solo algunos meses. Jamás imaginé que podía ganar la competencia, pero con el correr de las galas fui ganando confianza y alimentando mis esperanzas. Además, tuve el placer de compartir con grandes artistas como Valeria Lynch, Patricia Sosa, Los Pimpinela Lucía y Joaquín Galán. Marcelo Tinelli también fue muy bueno conmigo, nunca me desamparó y me protegió hasta el final”, contó.

Camino al éxito

“Mi mamá un día me dijo que había un casting para Tinelli y me preguntó si quería ir. Así me presenté en un estudio de la capital con un tema que es un boom, de la cantante chilena Mon Laferte, ‘Tu falta de querer’. De entrada me puse nerviosa, aunque no había jurados porque solo era grabar un video para mandar. Ese casting se realizó durante el 2018. Junto con el cerrillano Bruno Correa quedamos seleccionados para la instancia final. Y Sofía Palacios clasificó para la competencia de adultos. Con 36 niños comenzó el programa. Yo tuve que superar tres instancias para llegar a la final”, cuenta la niña que la noche del viernes compartió escenario con representantes de Jujuy, Tucumán, La Rioja y San Juan.

El premio: un viaje a Disney para compartir con sus padres. También le entregaron una bicicleta, un televisor, una play y una tableta digital.

Con su talento y simpatía, Agustina comienza una nueva etapa. Leandro Herrera

Sus inicios

Agustina Belén, que el 20 de octubre cumplirá los 15, concurre a segundo año del colegio Santa María del Rosario, en su pueblo natal. “No soy de las mejores alumnas, pero tampoco me va mal. Lo que pasa es que me apasiona cantar”.

Su papá es Francisco Javier Neri, jubilado de la Policía de la Provincia, y su mamá Mónica Raquel Lemos es ama de casa. Tiene una hermana, Guadalupe del Rosario, profesora de expresión corporal y danza contemporánea.

“Mi papá siempre escuchaba música retro, con alto porcentaje de canciones de Valeria Lynch, y eso me impactó y empecé a imitarla. La primera vez que canté en público fue durante los festejos del Día de la Madre en Rosario. Yo solo tenía 8 años. Las primeras veces que aparecí en público tenía tantos nervios que tenía que entrar al baño antes de subir al escenario, era muy gracioso. Pero luego ya superé este problemita. La primera canción que interpreté fue ‘Señora amante’. También participé en el prestigioso festival Rosario le Canta a la Patria. Otra vez gané un casting y estuve en Canal 9 de Buenos Aires, en el programa Argentiniños”, recuerda Agustina sobre su trayectoria.

“En 2016, cuando yo tenía 11 años, concurrí al recital de Valeria Lynch en el Teatro Provincial de Salta. En un momento le entregué un ramo de flores y le pedí si me dejaba cantar una canción con ella. Me preguntó si en el mismo tono que lo cantaba ella y le respondí que por favor la suba un tonito más. Canté el tema ‘Más’, el público me ovacionó y Valeria me felicitó”, acotó.

El recibimiento

“Me emocioné mucho cuando superé la primera instancia del programa y al regresar a Rosario la gente me estaba esperando en la entrada del pueblo, me subieron en una autobomba y me llevaron hasta un boliche local. En mi colegio me recibieron con un desayuno”.

En relación a sus clases de canto, Agustina asiste con la destacada cantante salteña Laura Serrano, quien hace tres años viene trabajando en su formación vocal, y también trabaja con una fonoaudióloga.

“Mi profe me enseñó bastante, sobre todo a vocalizar e impostar la voz”, enfatizó.

Sueños por cumplir

“Hace algún tiempo, les pedí a mis padres que quería un viaje a Disney para mis quince años. Ellos con mucho sacrificio empezaron a pagar, pero luego de algunos meses se les hizo imposible y desistieron. Sentí mucha pena en aquel momento, pero entendí a mis padres. Las cosas ocurren por algo: ahora me gané el viaje a Disney. Otro sueño por cumplir es grabar un material discográfico. Lo que tengo muy en claro y por palabras de mis papás, es que todo lo iré logrando con trabajo y esfuerzo, siempre pidiendo a Dios que me ayude y me dé fuerzas”, añadió finalmente Agustina Belén Neri, la gran ganadora de “Genios de la Argentina”.