Se quebraron los docentes y un sector vuelve a las aulas el lunes

Desvirtuada, la lucha de los Docentes Autoconvocados de la Plaza se quebró ayer y un sector vuelve a las aulas el lunes.

El complejo Nicolás Vitale fue el escenario, otra vez, de una asamblea vital en la lucha que llevan adelante desde hace casi dos semanas los maestros y profesores que se organizaron para plantearle sus necesidades al Gobierno. Desde que empezó la lucha, los delegados apuntaron a la claridad y no permitieron la participación de militantes de partidos políticos ni gremios en la toma de decisiones. Pero, al parecer, algo falló.

Concentrados para analizar la oferta final del Gobierno de la Provincia y decidir si la aceptaban y levantaban el paro o, por el contrario, endurecían las medidas de fuerza, los docentes se enfrentaron en una tensa votación que terminó por romper la unidad de la lucha.

Las voluntades estuvieron tan divididas que, para poder contabilizar los votos, los delegados debieron separarlos a ambos lados de la cancha de fútbol en la que estaban reunidos: en una tribuna, los partidarios de levantar el paro; del otro lado, los que querían que siga. Los primeros cantaban “¡Autoconvocados! ¡Autoconvocados!”, en alusión a su independencia política. Del otro lado, contestaban: “¡Paro! ¡Paro! ¡Paro!”.

Desencanto. Tras la votación una maestra expresó su impotencia: "Es la primera vez que hago paro y lo hice con convicciones, pero hoy vino gente que no vi en la marcha a votar lo que no queríamos. Arruinaron todo. El lunes vamos a volver a las aulas.

Finalmente, la continuidad del paro se impuso en la votación y provocó el enojo y la impotencia de un enorme sector de los docentes que acusaron a los promotores de la continuidad de la medida de fuerza de representar intereses partidarios de la izquierda. Inmediatamente empezaron a retirarse del lugar mientras anticipaban su regreso a las aulas el lunes. “Nos estafaron, esta gente no estuvo en la lucha”, afirmó a El Tribuno una maestra de Metán mientras abandonaba el predio Nicolás Vitale. Otro profesor, de Capital, agregó: “Es la historia de siempre, el Partido Obrero se infiltra y termina rompiendo una lucha con un reclamo legítimo”. Aprobada la continuidad del paro, los delegados intentaron seguir adelante con la asamblea para votar las mociones para la elaboración de una contrapropuesta. Un gran desorden dominó la situación y no se pudieron leer todos los planteos preparados por los oradores, por lo que los voceros de los docentes optaron por retirarse del lugar con las mociones por escrito para presentar ante las autoridades del ministerio, en San Luis 56. Anoche, hasta el cierre de esta edición, no habían sido recibidos.

Antes de que se corte abruptamente la asamblea, alcanzaron a votar algunos ítems: Recuperar el valor de 2.000 pesos de Fondo Compensador y de 4.000 de incentivo docente, por cargo. Exigir un 38% de incremento a julio y sostener los aumentos por tramos del 7,5% en agosto, 5% en octubre, 5% en noviembre y 3% en diciembre, sobre el básico. Que lo que se negocie sea solo para docentes y no para el resto de la administración. Autorizar a los delegados, en caso de conseguir del Gobierno uno o dos ítems más a sobre lo propuesto, a aceptar o no y definir la continuidad del paro.

Este punto generó el rechazo de los que apoyaban sostener la huelga y la asamblea ya se hizo insostenible.

Finalizada la asamblea, El Tribuno dialogó con una de las delegadas, quien lamentó: “Hay gente que cree que esto es una lucha política o gremial, yo les puedo garantizar que el cuerpo de delegados está conformado por 27 colegas de los distintos departamentos, es transparente”. “No es una lucha política ni gremial”, insistió.

Bronca. Cientos de docentes abandonaron el predio del complejo Nicolás Vitale tras la votación en la que se decidió seguir con el paro. Mientras se iban, acusaban a los partidos políticos de infiltrarse en la protesta por intereses ajenos a la docencia.

Agregó que, por votación de la mayoría, “vamos a llevar ante el Gobierno un nuevo petitorio con algunas mejoras para ver hasta dónde puede estirarse”.

El resultado de la asamblea de ayer abre un interrogante en torno a cómo continuará la medida de fuerza del sector y el nivel de adhesión que tendrá.

La última propuesta del Gobierno

En la madrugada del viernes, cuando los funcionarios del Gobierno acercaron la última propuesta, remarcaron que habían llegado al máximo de las posibilidades financieras de la Provincia y que era la oferta final. Remarcaron que la oferta implicaba una erogación del Estado salteño de $ 1.100 millones, más de 500 millones más que la propuesta anterior.

La oferta establece un incremento salarial del 7,5% en el mes de julio, lo que implica un 25% en lo que va de 2019, y garantiza una actualización mensual acorde a la inflación y un piso del 38% para el año.

En segundo lugar, el Gobierno resolvió absorber el pago del Fondo Compensador a abonar con los sueldos de julio en una cuota, retroactivo a marzo.

El tercer punto, referido al ítem transporte, establece un aumento del 75%.

Ante la falta de acuerdo, no se descarta que el Gobierno emita un decreto fijando unilateralmente estas mejoras.