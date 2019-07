Milito: “Rescatamos que empezamos ganando”

El técnico del pincha valoró la victoria ante Aldosivi, pero reconoció que no jugaron bien y queda mucho por mejorar.

Gabriel Milito, técnico de Estudiantes, valoró el triunfo ajustado ante Aldosivi de Mar del Plata por 1 a 0 en el arranque de la Superliga a pesar de una actuación deslucida.

“Cometimos errores que habitualmente no tenemos pero nos vamos contentos por el resultado, con el compromiso pero en el juego lo tenemos que hacer mucho mejor. Sabemos que podemos jugar mucho mejor y rescatamos que empezamos ganando que eso es muy importante”, manifestó Milito en rueda de prensa.

El ex defensor de Independiente y Barcelona de España observó ‘un repunte en el segundo tiempo‘ y aceptó que la primera parte de sus dirigidos fue muy imprecisa.

“Es importante ganar, valoro el esfuerzo. Tuvimos la fortuna de hacer el gol en un momento clave, cuando se terminaba el primer tiempo. El partido fue muy parejo y el rival nos hizo sentir incómodos”, agregó Milito.

El defensor Jonathan Schunke, autor del gol del triunfo para Estudiantes, estuvo en sintonía con el entrenador sobre la producción del equipo.

“No hicimos nada de lo que habíamos trabajado, jugamos mal, y lo único que podemos rescatar es el resultado. Solo nos llevamos el triunfo y nada más”, indicó el ex Ferro Carril Oeste.