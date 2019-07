Castro, un salteño que se cuelga la medalla de plata con Sofía Gómez Villafañe

El primer salteño en lograr una medalla en estos Juegos fue el entrenador de mountain bike Fernando Castro, porque la ciclista Sofía Gómez Villafañe obtuvo este domingo a la mañana la presea plateada en las finales del cross country olímpico femenino.

Castro, que hace 30 años está ligado al ciclismo de montaña, se mostró feliz por la obtención de la presea para su competidora.

El excampeón argentino de MTB, dijo a El Tribuno: “Fue una carrera muy linda, de punta a punta y Sofía fue a ganarla de entrada, pero la mexicana Campuzano logró escaparse y ella estuvo peleando contra tres corredoras. Al final se escapó con la brasileña Mourao y fue muy emocionante porque logró quedar segunda”.

Argentina intentó obtener otra medalla en la rama masculina, pero no lo logró. “En hombres no nos fue tan bien, pero no nos acompañó ninguna caída fuerte y en líneas generales nos vamos muy conformes”, sostuvo el salteño, quien dirige al seleccionado nacional desde 2012 y estuvo presente en Toronto 2015, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, mientras que en esta oportunidad comandó al equipo en su segundo Panamericano.

La mexicana Daniela Campuzano fue la vencedora, mientras que la brasileña Jaoqueline Mourao obtuvo el tercer lugar y su correspondiente medalla de bronce en el terreno de Morro Solar, ubicado en la zona costera de Lima.

Por su parte, Sofía Gómez Villafañez es chubutense pero reside en Utah, EEUU, ingresó en el segundo puesto con diferencia de 40 segundos respecto de la campeona mexicana.

“Tuve una largada tranquila y Daniela hizo un ataque que no pude seguir”, explicó sobre el desarrollo de la competencia, que tuvo a otra argentina, Agustina Apaza, clasificada en el quinto puesto.

“Nací en Esquel y cuando tenía doce años nos mudamos con mi familia a Estados Unidos, me introducí en el mountain bike y a los 14 comencé a competir con una beca para una universidad en Colorado”, contó.