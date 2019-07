VIDEO A corazón abierto, Gladys La Bomba Tucumana recordó su dura infancia

Gladys La Bomba Tucumana (54) no pudo contener las lágrimas al recordar su dura infancia, entre la momentánea ausencia de su madre y la violencia que su padre ejercía sobre ellos. Y rompió en llanto al asegurar que le hubiera gustado tener una charla con su papá: “Quiero perdonarlo”.

Ya había contado su historia en varias oportunidades, incluso cuando fue participante de Bailando por un sueño, ocasión en la que se destapó una fuerte interna familiar. Sin embargo, anoche repasó aquellos dolorosos episodios en Podemos Hablar (PH, Telefé), donde reconoció que le quedaron varias preguntas para hacerle a su padre.

“Siempre he hablado cosas feas de él. Murió cuando tenía 10 años, era golpeador con mi madre y con nosotros, sus hijos. Tengo recuerdos espantosos, muy tristes. Por eso mi madre ocupa un lugar especial en mi vida”, comenzó Gladys.

Rememoró que, cuando ella era una nena, su madre se alejó de la casa: “Yo pensaba que nos había abandonado, pero no: Se había escapado de él para seguir siendo una persona, sabía que si no lo hacía algún día iba a morir”.

Pero la mujer volvió a su hogar. “Siempre digo que mi mamá nos robó por todo el miedo que le tenía a mi papá, un día ella vino mientras él trabajaba, era policía, y nos desmugró, nos bañó, nos calzó”. Sobre los episodios de violencia evocó uno muy duro: “A mí me arrodillaban en el maíz por horas, teniendo apenas dos o tres años de vida”.

Sin embargo, sorprendió al revelar un cambio de actitud. “En este momento, hoy acá, se me abre el corazón. Cuando uno va madurando, se da cuenta de algunas cosas. Me hubiese gustado tener una charla con él, siendo grande”.

Continuó: “Creo mucho en Dios, y a Dios le pido que ojalá mi padre pueda escucharme para preguntarle y tener esa charla: por qué hizo tanto mal, por qué me dañó así el alma, por qué golpeaba así a mi madre. Me gustaría tomar un café con él y decirle: Me hubiese encantado abrazarte, que mi hijo tenga un abuelo, que me veas triunfar. Eso es lo que me queda pendiente”.

“Si la vida pudiera darme una oportunidad, me gustaría saber cómo es tener un padre que te abrace, te bese y que mi hijo tenga un abuelo”, remarcó en el programa que conduce Andy Kusnetzoff.

Ya con los ojos llenos de lágrimas, se refirió a la relación que mantiene con su madre: “Ella tiene 80 años, está enferma, tiene Alzheimer, está postrada. La beso todos los días y la arreglo. Todo ese amor me hubiera gustado dárselo a él, aunque me maltrataba”. Y concluyó: “Quiero perdonarlo a mi papá”.