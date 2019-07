La cooperativa textil necesita ayuda para poder pagar la luz

La Cooperativa Textil Termal de Rosario de la Frontera, necesita recaudar fondos de manera urgente para poder pagar las boletas de luz. Actualmente trabajan siete mujeres en el taller, pero a causa de la falta de trabajo no logran ni siquiera subsistir, mucho menos pagar los impuestos.

La Cooperativa Termal fue inaugurada hace cinco años atrás, bajo la gestión de la exintendenta Rómula de Montero. Está ubicada en el barrio Arturo Menú, en la manzana "A". Inicialmente la cooperativa funcionaba en tres turnos rotativos, y tenía un personal que rondaba alrededor de 40 mujeres. Hoy, tan solo hay siete.

El fin de semana, la textil, abrió sus puertas para vender y mostrar algunas de las prendas que cosen las trabajadoras, con el objetivo de recaudar dinero para pagar tres boletas de luz.

Daniela Avendaño, encargada de la cooperativa, relató a El Tribuno la crítica situación por la que está atravesando la misma: "Esta cooperativa nació con el objetivo de dar trabajo a las mujeres, en su momento éramos entre 35 y 40 mujeres. Elaborábamos ropa de trabajo, guardapolvos, camisetas, y trabajábamos en tres turnos, pero con el tiempo fue disminuyendo el trabajo y las trabajadoras".

"Al tiempo que el personal y el trabajo iban mermando, se hacía todo más difícil, hasta que un día nos mandaron de Nación una autogestión que hicimos, un subsidio de 4.000 pesos, pero al tiempo lo sacaron. Entonces, las mujeres se fueron yendo al no tener ni subsidio ni trabajo y terminamos quedando nosotras", dijo Avendaño.

"Como no teníamos siquiera una producción mínima, fuimos quedando 30, después 20, luego 15, y ahora solo somos 7. No tenía sentido quedarse frente a las máquinas a cambio de nada, sin subsidio y muy poco o nada de trabajo", acotó la mujer visiblemente conmovida.

Estado de desesperación

A tal punto llegó la desesperación de las trabajadoras cuando el día martes le cortaron la luz, que decidieron agotar todos los recursos, desde publicaciones en redes sociales, hasta ayuda política.

"Le hemos propuesto al secretario de Gobierno, Javier Mónico, que se haga cargo de la Cooperativa, que ponga más gente, incluso gente de ellos, y que nos den un plan para seguir trabajando, y que toda la ropa para los trabajadores municipales salga de acá, con mano de obra de la cooperativa, pero nos dijo que era muy complicado, que ellos no manejaban planes. Y que era más barato hacerlo en una fábrica en Tucumán, nos ofreció un precio por unas camisetas de fútbol, pero nosotras no manejamos los mismos precios que las grandes fábricas", dijo desalentada la encargada.

"También le propusimos hacer los guardapolvos para los niños, y que ellos los entreguen mediante planilla a inicio del período lectivo, pero Mónico nos dijo que no, porque ya tenían una tanda de 200 delantales, que no podían dar más. La verdad es que estamos desesperadas, se nos amontonaron las boletas, apenas logramos reunir para una, pero nos falta juntar para las otras tres y para la reconexión del servicio y poder seguir trabajando", relató la mujer.

"Yo soy madre soltera, y este es mi único trabajo, y la condición de las otras trabajadoras es la misma, trabajamos para el día a día, ponemos un cierre, un parche, por ahí sale alguna chaqueta o delantal. Pero no es mucho; acá hacemos changas cuando hay otras cooperativas que ganan mucho, pero acá no nos dan los números. Da mucha pena ver que tenemos unas hermosas máquinas, 17 son, pero están paradas. Tenemos cortadora, planchas, la máquina para los ojales y rectas, nos falta una bordadora".

También al candidato a intendente, el diputado Orozco lo fueron a ver. "Nos comunicamos con Orozco y nos dijo que ya iba a ver si hablaba a no sé quién, pero que no nos aseguraba nada", aseguró.

La encargada, también manifestó que, "de todos los políticos, solo uno me dijo que ya iba a ver cómo nos ayudaba. Lo cierto es que por acá pasaron muchos políticos, y absolutamente todos conocen la situación de la Cooperativa, incluso le hemos ofrecido al Consejo de la Mujer que los talleres de costura lo dicten acá, para aprovechar el lugar, aprender y generar trabajo".

"La verdad es que con las otras trabajadoras no logramos entender por qué nadie nos quiere ayudar y se está desaprovechando el lugar, que es para nosotros y el pueblo", dijo.

Con la Cámara del Tabaco

Respecto al trabajo que venía realizando la Cooperativa, Avendaño, indicó: “Hasta el año pasado trabajábamos con la Cámara de Trabajo y les fabricábamos toda la ropa de trabajo, camisas y pantalones, ellos nos traen los cortes y acá les cosemos, hacíamos producciones grandes”.

La encargada señaló lo que cobran por prenda. “Cuando hacemos producciones grandes no es mucho lo que te pagan, unos 82 pesos por una camisa, o a lo sumo 85 pesos. El nuestro es trabajo esclavo, no es que acá la trabajadora cose y se va, acá hay que trabajar y mucho, hay que coser, sacar las hilachas, poner botón por botón, abrir ojales, embolsar, contar, planchar, doblar y guardar. Lamentablemente no tenemos más personas que nos ayuden, porque para tener esas personas, hay que pagarles, y no nos dan los números. Estamos ocho horas sentadas acá, pero no nos queda otra, es esto o nada, y cuando nos traen trabajo, solo son arreglos o remaches. También hicimos unas chombas deportivas para El Potrero, en la Segunda Sección”.