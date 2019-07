Oscar Córdoba: "Messi fue a caminar la Copa América”

El exarquero colombiano Óscar Córdoba, quien jugó en la selección de su país y en Boca Juniors, criticó este miércoles a Lionel Messi porque fue a “caminar en la Copa América” que se disputa en Brasil, que se clasificó a la final del torneo al vencer a Argentina por 2-0.

“Esta selección le quedó grande a Messi. Se lo vio triste, cansado y preocupado. Fue a caminar la Copa América”, apuntó el exjugador, campeón con Colombia en el torneo disputado en ese país en 2001.

“Al minuto 11 recién agarró la pelota y eso no puede pasar con alguien que intenta ser protagonista del equipo. En las anteriores no, pero esta Selección le quedó grande”, agregó en una entrevista con Fox Sports Colombia.

Córdoba, campeón con Boca Juniors en la Copa Libertadores 2000 y 2001 y en la Intercontinental 2000, sostuvo que la selección argentina “mejoró” en el partido jugado anoche con Brasil

Pero Messi no mejoró “y el capitán tiene que animar al resto, y eso no lo vi”, puntualizó.