Morena Rial se separó: "Nadie muere de amor"

Morena Rial confirmó su separación con Facundo Ambrosioni. La hija de Jorge Rial hizo el anuncio mediante redes sociales cuando un seguidor le preguntó por el futuro de la pareja.

"Separadísima", contestó la joven y, ante la consulta de otro usuario, aseguró que "no van a volver". Luego, un fan la aconsejó que mantenga la calma porque "un hombre no es el final" y More respondió con determinación: "Tranquila, nadie muere de amor".

Más adelante, la ex participante del Bailando aseguró que tiene ganas de seguir agrandando la familia pero "por ahora no porque no tengo pareja".

Antes de este anuncio, More compartió una sugerente frase mediante Insta Stories que puede ser tomada como un palito para el futbolista.

"Si algún día no me encuentras, búscame entre las oportunidades que perdiste", fue la placa que decidió compartir en este particular momento.

Mientras tanto, Ambrosioni no hizo referencia a la ruptura y se dedicó a compartir fotos en sus redes sociales sin su amor. "Volvé", escribió en un post tirado en una reposera en pleno verano que le llenaron de comentarios sobre esta ruptura.

Luego siguieron preguntas relacionadas con su maternidad y "si quería un hermanito para Fran" . Morena contestó que sí quería tener más hijo, pero ese plan debía quedar para más adelante porque ahora no estaba "en pareja". Finalmente, alguien le comentó que no se preocupara, que estaba hecha una diosa. "Tranquila, nadie muere de amor", remarcó la joven, que además aseguró que ahora está en muy buenas relaciones con su hermana Rocío.