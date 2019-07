AFA, con los tapones de punta

“Se cansaron de cobrar boludeces y hoy (por el martes) ni fueron al VAR”. Esa frase del capitán argentino Lionel Messi fue el corolario de una noche fatídica en una de las semifinales de la Copa América en donde el arbitraje favoreció deliberadamente el triunfo de Brasil.

La bronca se multiplicó a cada segundo y siguen los coletazos de la marcada corrupción.

Pero ayer, y luego de las fuertes críticas del polémico exarquero de la Selección de Paraguay José Luis Chilavert por la inacción inmediata de la entidad madre del fútbol argentino, la AFA salió con los tapones de punta.

De esta manera Claudio “Chiqui” Tapia y compañía hicieron un reclamo formal en la permanentemente cuestionada Conmebol contra el VAR, la organización y hasta el presidente de Brasil, Jail Bolsonaro.

Los principales apuntados son Roddy Zambrano y Wilson Seneme, pero además se despacharon duramente contra la organización.

Respecto del uso del VAR, un párrafo afirma que la Selección fue perjudicada por la omisión arbitraria de un cuerpo de árbitros que se negó a través de 6 monitores de ver lo evidente, cuando durante todo el torneo se evaluó ante la más mínima duda la existencia de infracciones. En la continuidad del concepto, afirmó que el responsable es Seneme, presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, por la designación de una persona que no goza de antecedentes positivos en el ejercicio de su cargo.

Por otra parte, los misiles también fueron disparados por las actitudes de Bolsonaro, argumentando que su presencia no pasó desapercibida para jugadores, dirigentes y público en general, ya que fueron evidentes sus manifestaciones políticas durante el desarrollo del juego, lo que está completamente prohibido por los principios de FIFA y Conmebol.

Además, Tapia se quejó por el estado de los campos de juego y por las demoras en los traslados que sufrió la Selección argentina, remarcando que con el combinado brasileño no sucedió.

Cabe destacar que anteriormente la AFA, a través e su cuenta en Twitter, había publicado un frase elocuente: “Vimos lo mismo que vos. Gracias a nuestros jugadores por la entrega incondicional”.

Pedirán los videos

Pero lo cierto es que el mal arbitraje tomó un color más oscuro cuando el Comité Organizador local reconoció que, en la previa del partido entre Brasil y Argentina, la frecuencia de la radio de comunicación entre las partes señaladas sufrió una interferencia en la señal.

Pero más allá de la aclaración, en donde aseguraron que lo resolvieron antes del arranque del encuentro, la AFA aseguró que pedirá que se hagan públicas las grabaciones del VAR. Esa acción del organismo que rige el fútbol argentino, vale señalar, está permitido por protocolo.

Según trascendió, la solicitud de revisión está atada a que González habría llamado al juez ecuatoriano para chequear las jugadas.

Pero Zambrano no le habría hecho caso al pedido.

Los responsables del robo

Roddy Zambrano

Este chef dueño de la empresa de catering Catervices fue el encargado de impartir justicia y terminó cocinando a la Selección argentina. En el primer tiempo, el Kun Agüero fue derribado en el área por Dani Alves. Zambrano no quiso asistir al VAR, que podría haber derivado en la anulación del 2 a 0, más un penal y expulsión de Alves. En el segundo tiempo Arthur derribó de un codazo a Otamendi. El “hombre de negro” no fue al VAR e interpretó que no hubo falta.

Leodán González

Estuvo al frente del VAR. Su nombre se debe al fanatismo de su padre por el cantante santiagueño Leo Dan. Tomó decisiones polémicas que se seguirán debatiendo hasta la próxima actuación argentina. En la falta de Dani Alves a Agüero dentro del área, el responsable del VAR no le sugirió a Zambrano revisar la acción. Y en el foul de Arthur a Otamendi, si bien el ecuatoriano pidió auxilio tecnológico, González decidió que la acción no debía ser observada por el referí.

Oscar Julián Ruiz

Este ex árbitro internacional integra el equipo de formación de jueces de la Conmebol. Continúa en su puesto a pesar de haber recibido una denuncia sobre acoso sexual a colegas. En su momento, los árbitros Hárold Perilla, Carlos Chávez y Julián Mejía aseguraron que Ruiz les ofreció un crecimiento en sus carreras si accedían a tener relaciones sexuales con él. Apodado el Llanero, fue nombrado como el tercer mejor árbitro de la década 2001-2010.