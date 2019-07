Previenen infecciones de transmisión sexual

El Ministerio de Salud Pública estableció un protocolo a aplicar ante riesgos de infecciones de transmisión sexual .

La resolución 1149 estipula los procedimientos para accidentes laborales, casos de abuso sexual y exposición no ocupacional.

Este protocolo procura garantizar a la población de toda la provincia el acceso universal de los kits de profilaxis, a través de las instituciones y efectores de salud.

La normativa tiene por objetivo facilitar una atención integral conforme con las medidas de control y protección, a las personas que puedan tener algún riesgo de transmisión accidental de infecciones de transmisión sexual (ITS), virus de inmunodeficiencia humana (VIH), virus de hepatitis B (VHB) y virus de hepatitis C (VHC) o a quienes hayan sido víctimas de abuso sexual, además de prevenir embarazos no deseados.

El instrumento también garantiza accesibilidad al tratamiento en todos los hospitales de Salta, dentro de las primeras 72 horas de ocurrido un accidente laboral, no laboral o un abuso sexual.

En este marco, se atenderá integralmente a las personas expuestas a riesgos de infección asegurando las acciones completas de profilaxis y los estudios correspondientes.

Asimismo, se protegerá la identidad de los pacientes que requieran este tratamiento y se preservará la integridad física y psíquica, sexual y reproductiva de las personas que hayan sido víctimas de un abuso sexual.

Estas intervenciones médicas tienen por finalidad minimizar el riesgo de contraer las enfermedades transmisibles.

Los agentes del Programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales junto al Programa de Salud Sexual y Reproductiva, de la Subsecretaría de Medicina Social de la cartera sanitaria, se encuentran abocados a la capacitación del personal de guardias hospitalarias sobre el protocolo.

De manera conjunta con la Coordinación de Salud Mental y el Ministerio de Gobierno se están realizando a jornadas integradas de atención a víctimas de abuso sexual

Testeos

La cartera de Salud realiza actividades de promoción y prevención, como parte de la estrategia para controlar las infecciones por virus que afectan al hígado, en el marco del Día Mundial contra la Hepatitis que se conmemoró el 28 de julio.

En el laboratorio del hospital Señor del Milagro habrá testeo rápido, asesoramiento sobre hepatitis B y C y prevención hoy de 9 a 13. El miércoles 7 de agosto de 9 a 13, en el centro de salud de barrio Solidaridad, las actividades incluirán prevención, testeo rápido de hepatitis y vacunatorio para hepatitis B.