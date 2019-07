VIDEO. Mar Tarrés participó en "Quién quiere ser millonario": ¿cuánto ganó?

“Chicas, no soy sólo una cara bonita, tengo algo de contenido en el intelecto. Así que hoy voy a jugar con Santiago del Moro en Quién quiere ser millonario", adelantó Mar Tarrés en Facebook y comentó que este lunes iba a participar en el programa. La humorista salteña incitó a sus seguidores a que apostaran cuánto dinero ganaría y, entre los que acertaron, sorteó una prenda de su local de ropa, MAR, a elección.

Durante su participación en el ciclo, Mar no se dedicó solamente a responder las preguntas sino que además habló con el conductor acerca del bullying que sufrió desde chica por culpa de su peso. “Mi papá me ayudó mucho a no darle importancia a la risa del otro y me enseñó a reírme de mí misma para que la broma del burlista quede en segundo plano”, contó.

La humorista @marianatarres contó lo que sufrió por el bullying en su infancia y cómo pudo trabajar sobre eso para construirlo en energía creativa ♥💪 #MillonarioTelefe pic.twitter.com/n6omT9ODQ4 — Telefe (@telefe) July 30, 2019



“El gordo siempre es el punto de referencia… hay mucho prejuicio con el tema de la obesidad. La gente relaciona mucho el hecho de que, como la obesidad no es saludable, no podés sentirte linda. No hay que mezclar las cosas. A los gordos la sociedad nos quitó todo tipo de derechos, el derecho a usar ropa blanca porque parecés una heladera, a usar shorts porque tenés celulitis o las piernas gordas”, denunció la humorista.

“¡No te puedo explicar los nervios que tenía Marta! Pero feliz. Gracias por bancame en esta, gracias”, escribió más tarde Mar en sus redes sociales, tras su participación en el ciclo, y acompañó el agradecimiento con algunas capturas de pantalla. Tarrés se retiró del programa con un premio de 300.000 pesos y muchas felicitaciones por parte de sus fans, quienes siguieron su participación minuto a minuto.

