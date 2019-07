Monzón, la serie: Celeste Cid y Mauricio Paniagua recrearon la escena más hot de La Mary

En el octavo capítulo de Monzón, la serie, que se emitió el lunes a las 22 por Space, Celeste Cid y Mauricio Paniagua recrearon la escena más ardiente de la popular película La Mary. Fue en ese rodaje que la diva Susana Giménez y el boxeador comenzaron su romance.

La película, dirigida por Daniel Tinayre, se estrenó en agosto de 1974 y se caracterizó por las fuertes escenas de sexo entre los personajes. La Mary, en la piel de Susana Giménez, es una humilde muchacha de barrio que predice el futuro y quiere llegar virgen al matrimonio. En el medio, se enamora del Cholo, Carlos Monzón, boxeador que trabaja en un frigorífico.

El capítulo número ocho del programa retoma lo que se sugirió en el anterior: un romance entre Carlos Monzón y Susana Giménez. La diva, ya establecida en el mundo del espectáculo, cayó rendida ante los encantos del boxeador.

La serie refleja los minutos previos de comenzar a grabar la escena de sexo. Se ve al joven Monzón leyendo el libreto. "Daniel, una pregunta. Acá donde dice que El Cholo se desnuda, ¿me pongo en pelotas?", le consulta el boxeador al director del filme. "Sí, en pelotas", le responde Tinayre.

Luego aparece Celeste, interpretando a Susana y un asistente anuncia: "Bueno, por favor, les pido a todos que se retiren del decorado. Se van a quedar nada más que los indispensables: el director, el camarógrafo y el sonidista".

La actriz y el boxeador se saludan con un beso en la mejilla. "¿Estás bien?", le pregunta ella. "Ahora que llegaste vos, mejor", le responde él. Y ambos se ponen en posición para comenzar la filmación.

Según el guión original de La Mary, ambos protagonistas dejan fluir sus sentimientos por primera vez durante su noche de boda.

"Desvestime", le pide La Mary al Cholo. El Cholo le hace caso. Sólo le deja puestos los zapatitos blancos. La levanta en brazos y la apoya en la cama.

"No me tengas compasión... Aunque grite, aunque me duela, no me hagas caso... Quiero ser tuya de una vez...", le ruega La Mary.

El Cholo y La Mary hacen el amor. Los gemidos de La Mary son cada vez más intensos. "¡Corten!", pide Tinayre. Pero la escena sigue y sigue. La serie sugiere que cuando se filmó esa escena hubo mucho más que actuación.