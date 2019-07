París Saint Germain decidió desprenderse del astro brasileño Neymar Jr, pero no accederá a que el jugador vuelva a Barcelona de España, club desde el que procedió, según informó este martes la prensa española.

El equipo catalán, en el que el brasileño integró una delantera de lujo con el rosarino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez, presentó ofertas por Neymar pero ninguna fue respondida por el club parisino.

Según el diario Marca, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, “asume que mantener a Neymar a disgusto no es buena idea” y agrega que “sin embargo y pase lo que pase, los dirigentes tienen muy claro que en caso de que Neymar se vaya del club no aceptarán que salga con destino al Barcelona”.

El brasileño ya manifestó su deseo de regresar al Barcelona para jugar otra vez con su “amigo” Messi, aunque su partida desde el equipo francés se hace “cada vez más complicada”.

El valor puesto por el PSG para desprenderse de Neymar es de 300 millones de euros, aunque esa cifra podría reducirse a 200 millones de la moneda comunitaria, y “en ningún caso se han receptado en el PSG las ofertas presentadas por el Barcelona, lo que habla de poca predisposición de los franceses”, dijo Marca.

Además, el entrenador alemán de PSG, Thomas Tuchel, avisó en el contacto con la prensa durante la conferencia de prensa tras al amistoso contra Sidney (3-0): “No tengo noticias sobre su futuro. Él está aquí con nosotros y sigue siendo mi jugador todavía”.

Sin embargo, Neymar no participó de los dos partidos amistosos y tampoco estará este sábado ante Rennes, por la Supercopa de Francia que se jugará en China.