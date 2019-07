Boca Juniors, con la tranquilidad por el triunfo logrado de visitante 1 a 0, recibirá esta noche a Athletico Paranaense, de Brasil, en el desquite por los octavos de la Libertadores.

Se jugará en la Bombonera, a las 21.30, con arbitraje del chileno Julio Bascuñán. El VAR estará controlado por el uruguayo Andrés Cunha.

Boca tiene la chance de pasar a cuartos, en donde jugaría ante Liga Deportiva (Ecuador) u Olimpia (Paraguay), ganando o empatando, y de perder por 1 a 0 la definición llegaría con remates desde el punto penal.

Paranaense clasificará si gana por la mínima diferencia, pero marcando más de un gol, o superando al xeneize por más de un tanto de diferencia.

Boca dio una clase de madurez en la ida, siendo inteligente, manejando el balón con Zárate y Mc Allister, sacrificado a la hora de luchar, con Nández, quien juega hoy su último partido tras ser vendido a Cagliari de Italia.

Fue como si Boca hubiese tomado nota y recordado todos los errores cometidos cuando en esta misma edición por el grupo G había perdido el 2 de abril pasado 3 a 0 de visita en Arena de Baixada con un hat-trick del argentino Marco Ruben, quien en la ida marró un penal en el último minuto.

No obstante, Boca también deberá recordar que en la fase de grupos sufrió y mucho para vencer a los brasileños en la Bombonera en mayo pasado por 2-1, con un agónico gol de Tevez.

Paranaense deberá buscar el resultado, con una necesidad diferente en comparación con su pasada visita al reducto xeneize, y tiene hombres veloces que pueden desequilibrar.

En Boca se producirá el regreso de Izquierdoz en la zaga en lugar de Goltz, en la única variante que tendrá el equipo con respecto al equipo que triunfó en Brasil.

En Paranense volverá a la titularidad el volante Wellington en lugar de Lucho González. La duda es Bruno Nazario o Marcelo.

“Lo de Gignac, difícil”

El presidente de Boca, Daniel Angelici, dijo ayer que “ve difícil” el arribo del francés André- Pierre Gignac y reconoció que el club hizo un intento por Mauro Icardi, aunque no llegó a buen puerto.

“Si hay chances de traerlo, me voy a México este mismo jueves. Siempre apuntamos a cosas muy difíciles. Lo veo complicado, lo digo desde la experiencia, pero vale la pena hacer el esfuerzo. Veo difícil que un club como Tigres nos dé un jugador de esa categoría”, cerró.

Probables formaciones

Boca Juniors: Esteban Andrada, Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso, Emmanuel Mas; Nahitan Nández, Iván Marcone, Nicolás Capaldo, Alexis Mac Allister; Mauro Zárate y Ramón Ábila. DT: Gustavo Alfaro.

Athlético Paranaense: Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Léo Pereira y Márcio Azevedo; Wellington; Bruno Guimarães, Bruno Nazário o Marcelo, Nikão y Rony; Marco Ruben.DT: Tiago Nunes.