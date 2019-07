El diamante donde fueron campeones panamericanos no existe más. Ahí, el sitio en que Mauricio Costa fue llevado en andas y Federico Tanco tuvo un notable pitcheo, funciona la playa de estacionamientos de un shopping salteño. Mucho cambió desde 1996 hasta acá, pero hay algo que sigue en pie: el amor de estos dos jugadores por el béisbol y 23 años después reflejan su pasión con la camiseta argentina en estos Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El destino ubicó a Colombia en frente, rival al que le ganaron 9 a 8 en esos Panamericanos infantiles disputados en la vieja cancha de Popeye. El cordobés Tanco y el salteño Costa fueron titulares ese partido y ayer también. No hay ningún otro “sobreviviente” de ese equipo en Los Gauchos.

Costa, a diferencia de esa final, ayer fue primera base, pero Tanco nuevamente fue pitcher. Ambos dialogaron con El Tribuno, recordaron esa histórica final y la relacionaron con el juego de ayer.

“Me acuerdo que jugamos bien todo el torneo, fuimos al partido con Brasil con pocas chances de clasificar porque teníamos que hacer más de seis carreras y ellos menos de tres. Abrió el partido Martín Argañaraz y en el segundo inning entré a pitchear yo. Íbamos 3 a 2, sacamos varios outs, terminamos ganando 10 a 2 y significó muchísimo porque Brasil era un equipazo. Fede (Tanco) fue el short stop en esa semi y todos los equipos eran más grandes físicamente, pero nosotros éramos muy prolijos y teníamos un buen bateo. Recuerdo que íbamos 9 a 6 faltando un inning y ellos hicieron dos carreras más. Estuvo apretadísimo hasta el final”, le dijo el salteño a El Tribuno.

Para muchos es increíble que ambos continúen en el seleccionado, pero ellos no se sorprenden: “Tenemos un amor por el deporte tremendo, somos locos enamorados de esto, dejamos miles de cosas por la edad que tenemos, los dos con familias. Jugar ante Colombia tiene un plus, pese a que ese partido fue hace mucho. Me acuerdo de todo el plantel, porque nos marcó. Algunos están alejados y otros siguen jugando. Tenemos un cariño por los chicos de ese grupo”.

Ese año, Mauricio Costa fue reconocido como el deportista del año en Salta. “Fue una súper sorpresa porque yo tenía 12 años. Esas cosas no se cruzan por la cabeza a esa edad”, cerró.

La relación entre Costa y Tanco, pese a la distancia entre Salta y Córdoba, es muy cercana. “Es uno de mis mejores amigos, un hermano que me dio el béisbol. En mi primer viaje a Salta me quedé en su casa, así que el vínculo es con toda la familia, de estar con ellos y pasar a verlos siempre que puedo”.

Hay otro punto en común entre el Federico Tanco de aquel recordado 1996 y el de 2019 que disputa el Panamericano de Lima: “Yo sigo viviendo como un niño, con una sonrisa y tratando de recordar todo para tener en mi mente después de Lima y del día que me toque dejar el béisbol”.