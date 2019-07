Crisis: más de un kilómetro de fila para ser guardiacárcel

La situación que atraviesa el país, en materia de generación de empleo, no es la mejor. Según el último informe de la Secretaría de Trabajo, en mayo de 2019 hubo 217 mil puestos registrados menos que en el mismo mes de 2018. Quizás por ello, no sorprende que ante una determinada búsqueda laboral la oferta supere la demanda. Y algo sucedió durante este lunes 29 de julio en el partido de La Plata, donde una fila de aspirantes superó las diez cuadras de extensión para registrarse en la prisión de Olmos ante una búsqueda para cubrir puestos de guardiacárcel.

Según informó la agencia de noticias NA, poco más de mil personas de ambos sexos cumplieron hoy con los requisitos exigidos para el puesto, aunque sólo serán seleccionadas entre 100 y 150.

Mañana martes seguirá abierta la inscripción en esta convocatoria que no se hacía desde al menos siete años. Sin embargo, en el caso de mañana será sólo para varones.

Según informó El Editor Platense, desde la madrugada se observaban aspirantes haciendo la fila frente a la cárcel, ubicada en 197 entre 50 y 52. La remuneración ofrecida es de 34.000 pesos.

El Servicio Penitenciario Bonaerense no brindó detalles de a cuántas personas seleccionará, aunque se estima que serán más de un centenar, que van a realizar una capacitación y serán sometidos a exámenes físicos y psicológicos.

Los candidatos deben tener entre 19 y 34 años, contar con domicilio en el partido de La Plata, haber terminado sus estudios secundarios y no registrar antecedentes penales.