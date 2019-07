¿Héroe o traidor?: polémica por el monumento a Arias

Luego de quedar inaugurado el monumento al general Manuel Eduardo Arias, se reavivó la polémica entre los historiadores que lo ven desde distintas perspectivas. Para algunos fue un héroe, para otros, un traidor.

El monumento a Manuel Eduardo Arias es el primero dentro de la provincia de Salta, que busca hacer justicia con un guerrero salto-jujeño, con base en San Andrés, cuyo valor fue destacado por Güemes; felicitado y ascendido a coronel por el general Manuel Belgrano, y recientemente ascendido a general post mortem por el 

Gobierno nacional.

Sin embargo, este homenaje causó malestar entre estudiosos de la historia vinculada a la asociación Güemesiana, tal es el caso de Juan Oscar Wayar, quien manifestó a El Tribuno que el año pasado se solicitó al Congreso la reivindicación como héroe nacional de Manuel Eduardo Arias y las instituciones afines realizaron un expediente que fue elevado al Senado provincial donde historiadores plantearon con firme convicción y documentación, el error de elevar al sitial de héroe nacional a Arias.

O sea, ya con anterioridad se expidieron los profesionales respecto de este tema. Y en ámbito académico de igual forma se trató la negativa de ese proyecto. “En mi apreciación personal como estudioso de la historia salteña y del norte puedo decir que Arias fue un luchador por la causa libertaria pero en un momento de su vida tomó un camino diferente, ya sea por convicción personal o separatista de su lugar (Jujuy), enfrascándose en una anarquía que lo puso en contra de su jefe Martín Güemes, elegido por el Gral. San Martín como jefe del Ejército de Observación del Perú y, asimismo, se puso en contra del mandatario elegido popularmente, ya que Güemes era gobernador de Salta, y lo fue por aclamación popular. En mi apreciación creo que existen muchos factores por los que Arias no merece un sitial nacional”, dijo Wayar.

Intentó derrocar a Güemes

Por su parte el Lic. Gustavo Álvarez, autor de “Manuel Eduardo Arias, héroe olvidado por Salta”, explicó por qué es considerado un personaje polémico y un antihéroe: “Los homenajes realizados en Orán al general Manuel Eduardo Arias tienen su fundamento en datos históricos conocidos: Güemes designó a Arias para la defensa del camino que por entonces unía Humahuaca con Orán, a través del abra del Zenta y San Andrés. Con sus gauchos defendió la ciudad de Orán de las invasiones realistas en enero de 1817, y logró el 1 de marzo del mismo año el histórico triunfo de Humahuaca. Estos méritos militares le valieron una condecoración y el ascenso a coronel graduado, y son la razón del reconocimiento que se le tributa como distinguido luchador salto-jujeño por la Independencia”.

Alvarez agregó: “Arias es también considerado un personaje polémico, especialmente por su enfrentamiento con Güemes a partir del año 1819, hecho que no puede entenderse más que en el complejo contexto del desgaste producido luego de casi diez años de luchas, los reclamos de las burguesías comerciales locales contra las contribuciones exigidas para el sostenimiento de la guerra, las tensiones existentes entre el gobernador y el Cabildo de Jujuy por cuestiones de autonomía, y las diferentes posturas en torno a cómo terminar con la guerra. Todo esto culminó en la conformación del partido opositor al gobernador, la Patria Nueva, como miembro del cual Arias participa en un intento de derrocamiento contra Güemes”.

“Probablemente, esta situación generó que Arias quedara fuera de cualquier reconocimiento salteño, aunque otros personajes alineados al mismo movimiento sí merecieron el homenaje de Salta, como el caso de Facundo de Zuviría o Juan Antonio Álvarez Arenales”, sentenció.

Aliado con el enemigo

Tal vez el hecho de que Arias acabara aliado al gran enemigo político de Güemes, el “presidente” tucumano Bernabé Aráoz y haya comandado sus tropas en el enfrentamiento contra los ejércitos salteños en 1821, sea lo que llevó a ver a Arias como un antihéroe.

“Pero tal situación debería ser analizada y comprendida en el contexto de la anarquía y virtual guerra civil que, al mismo tiempo que se peleaba la guerra de la Independencia, se vivía por esos días nuestra incipiente patria, con todas las complejidades que esta situación implicó”, dijo el licenciado Álvarez, y acotó: “A su regreso a Salta para seguir enfrentando a los ejércitos realistas, Arias realiza su descargo ante las acusaciones de traición que el gobernador Gorriti hace pesar sobre él, respondiendo: ‘Me ha supuesto, en prosecución del odio que me profesa, de que estoy vendido a los liberticidas. Mi sangre ha sido vertida, por varias ocasiones contra esos tiranos de cuyas resueltas ha tenido la patria un día de gloria. Sería yo un criminal si no me vindicase de tan horrorosa calumnia y acaso habría perdido el mérito que me han granjeado mis servicios para con V. S., y para con todos los americanos” (Carta de Arias al Cabildo de Jujuy, 22 de mayo de 1822)”.