Jaguares, por el sueño de ser campeón del Super Rugby

Mañana, a las 4.35, jugará la final de la competencia contra Crusaders. El partido vs. el vigente bicampeón se transmitirá por la señal de ESPN 2.

La franquicia argentina Jaguares visitará en la madrugada de mañana, desde las 4.35 de nuestro país, a Crusaders, de Nueva Zelanda, vigente bicampeón y máximo ganador del certamen, con la notable ocasión de hacer historia y consagrarse campeón por primera vez en el torneo Super Rugby, el más importante de equipos del Hemisferio Sur. El partido se jugará en el Orangetheory Stadium de la ciudad de Christchurch, con el arbitraje del sudafricano Jaco Peyper y televisado por ESPN 2.

Jaguares será visitante debido a que ocupó el segundo lugar en la tabla general de la fase regular con 51 puntos, mientras que Crusaders fue primero con 58.

Con Gonzalo Quesada como entrenador y mandamás de la franquicia argentina, ganó la Conferencia Sudafricana y totaliza en esta temporada 13 triunfos y cinco reveses, mientras que Crusaders, vencedor del grupo neozelandés, suma 13 victorias, tres empates y dos caídas, por lo que es el gran candidato a quedarse con la copa.

En el camino a la final Jaguares, como local, venció en cuartos de final Chiefs (Nueva Zelanda) por 21-16, y en semifinales a Brumbies (Australia) por 39-7; mientras que Crusaders eliminó a Highlanders 38-14 y Hurricanes (ambos de Nueva Zelanda) por 30-26, en Chistchurch.

Jaguares vive una coyuntura inimaginable hace un par de años, cuando, después de debutar en esta “NBA del rugby” en 2016, se conformaba con jugar ante las franquicias más importantes y que el desarrollo fuese parejo.

Hoy, esta clara base del seleccionado argentino que jugará la Copa del Mundo de Japón entre setiembre y noviembre próximos, está compitiendo con un rugby de notable nivel y habiendo alcanzado ante Brumbies un rendimiento casi perfecto.

Este equipo de Quesada, que tuvo como base un trabajo de cuatro años iniciado y continuado por Raúl Pérez y Mario Ledesma, logró una inquebrantable convicción en defensa, con el tackle como bandera, una gran efectividad en las formaciones fijas, el breakdown y la notable evolución en el maul.

El funcionamiento de Jaguares no se resintió con la rotación, indispensable en un certamen exigente al máximo con extensos viajes y diferencias horarias, y cuando las figuras no jugaron, como Pablo Matera, Tomás Lavanini (ambos se van a jugar en Europa), Agustín Creevy, Gonzalo Cubelli, Ramiro Moyano, Emiliano Boffelli, la eficacia no tuvo una merma.

La otra faceta que merece elogios en Jaguares es el rendimiento de los backs, con una pareja de medio consolidada con Cubelli y Joaquín Díaz Bonilla, y elementos como Ramiro Moyano, Matías Orlando, Matías Moroni, Sebastián Cancelliere, Domingo Miotti, entre otros jugadores de primer nivel y envidiados por las potencias del Super Rugby.

Claro está que enfrente como escollo para lograr la gloria esta Crusaders, que tiene como base a varios All Blacks como Wyatt Crockett, Owen Franks, Kieran Read, Matt Todd, Sam Whitelock y los lesionados, no jugarán ante Jaguares, Ryan Crotty y Scott Barrett.

Números increíbles

Crusaders suma 81 tries y Sevu Reece puede ser una pesadilla para Jaguares, tiene 15 conquistas y le sigue Braydon Ennor, reemplazante de Crotty, con 10, en tanto que el vigente campeón ganó el 93 por ciento de los scrums, contra 86 de los argentinos.

Jaguares juega ante un equipo que de local ganó nueve partidos y empató uno, rebosante de estrellas, de bicampeones del mundo con All Blacks, pero esta franquicia argentina sabe que está a tan solo un paso de la gloria y que tiene con qué asirla, serán 80 minutos que se asemejarán a un camino hacia el infierno.