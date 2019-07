UTA confirmó que habrá paro en el interior si no se reconoce el acuerdo paritario

El titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, aseguró que el próximo 12 de julio el gremio realizará un paro en todas las provincias donde los empresarios no hayan cumplido con el aumento paritario acordado a nivel nacional.

"Habíamos acordado un salario para todo el país, un salario nacional y nos encontramos con que los empresarios no quieren pagar en el interior porque los gobernadores no le dan los subsidios correspondientes", manifestó Fernández.

En declaraciones formuladas esta mañna a radio Futurock el gremialista indicó que los empresarios aducen no poder hacerse cargo del salario por lo que los trabajadores del transporte se encuentran "en medio de un conflicto del que no tenemos nada que ver".

"Hasta el 11 nosotros vamos a tolerar todo esto, pero si el día 11 no pagan, empresas que no paguen en todo el interior van a parar. Nuestro deseo es primero cobrar el sueldo y el segundo no perjudicar al usuario", expresó el dirigente gremial.

Roberto Fernández, secretario general de la UTA

Asimismo destacó que, en virtud de negociaciones que se vienen llevando a cabo, es muy probable que el paro no se lleve a cabo ni en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni en la provincia de Buenos Aires.

"En las demás provincias si antes del día 12 no solucionan el problema con los empresarios y los empresarios lo solucionan con nosotros, habrá paro", destacó Fernández.