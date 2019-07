"La empanada salteña es un homenaje a la Patria" y otras frases de Mallman sobre este plato

Figura mundial de la gastronomía, Francis Mallmann visitó Salta en junio de 2017 y en una entrevista con El Tribuno definió a la empanada salteña como "el sabor y emblema de la Argentina". Tal afirmación generó en redes sociales todo un revuelo, con personas de distintas provincias que diferían en su postura o que la apoyaban.

Hoy, el portal Infobae recordó esa entrevista en una nota que rápidamente se viralizó en las redes sociales, especialmente en las de los salteñas, generando nuevamente todo un debate alrededor de este plato insignia de la provincia.

En aquel entonces se deshizo en elogios y tuvo otras expresiones sobre la empanada salteña y la cocina de la región. Acá, algunas de ellas:

"Tengo un respeto muy grande por Salta, por sus raíces culturales, que mezclan la cocina nativa con la cocina española. La he visitado muchas veces, tengo amigos salteños que quiero y que me han enseñado del país"

"Obviamente, los productos de Salta son fantásticos, las frutas y verduras de altura me fascinan. Como dije, en todos los restaurantes que tengo en el mundo se sirve cedrón de Cachi. Pero admiro el maíz, la chanfaina, las empanadas...

"Una vez me enseñaron a comer empanadas: me dijeron que en Salta ensuciar los platos cuando se come una empanada es de mala educación porque no debe gotear, hay que morder y chuparla.



"Otra cosa que me dijeron es que en Salta la empanada se cocina en un ‘Padrenuestro’, por la rapidez con la que sale”

"La empanada salteña es un emblema de la Argentina. Yo estoy casado con una mendocina y por eso a veces soy infiel y hago empanadas mendocinas, pero vuelvo a las empanadas salteñas.

"La empanada salteña es un homenaje a la Patria, es el sabor de nuestro país.

"Si en Francia le das una empanada bien hecha a un taxista, a un presidente o a un rock star, todos se mueren: no hay nada más rico.

"Es muy especial, nosotros la servimos con yajua, que es una salsa picante jujeña. La verdad que la cocina regional es cada vez más importante. La gente viaja hoy en día para ver todo esto. Antes era la montaña, hoy es la montaña pero también los vinos, los platos de cada región”